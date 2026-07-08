Un centenar de profesionales y estudiantes analiza en la UEMC el impacto del sueño en la salud y el bienestar

Carlos Roncero; David García López (rector de la UEMC); Berta García Otero (vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria); y Carlos Egea - UEMC

VALLADOLID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de profesionales, investigadores y estudiantes ha participado en la primera jornada del Curso de Verano UEMC 'Sueño, salud y bienestar', dedicado a analizar las causas y consecuencias del insomnio y los trastornos del sueño, una cita en la que se ha advertido de que dormir menos de seis horas por noche acelera el envejecimiento vascular y cardiovascular y aumenta de forma significativa el riesgo de sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares.

Esta ha sido una de las principales conclusiones expuestas hoy por el presidente de la Federación de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES), Carlos Egea Santolalla, durante la inauguración del curso, donde ha advertido de que la sociedad actual atraviesa una situación de privación crónica de sueño sin precedentes y ha señalado que un tercio de la población duerme menos de seis horas por noche, una circunstancia que incrementa el riesgo cardiovascular y compromete la salud a largo plazo.

El especialista ha recordado además que la relación entre el sueño y la supervivencia sigue una "curva en U", de manera que tanto dormir poco --menos de seis horas-- como hacerlo en exceso --más de nueve-- incrementa de forma notable la mortalidad por todas las causas.

En este sentido, ha subrayado que "la regularidad y la duración óptima del descanso nocturno constituyen un pilar biológico determinante e innegociable para la longevidad y la salud del corazón".

Asimismo, ha incidido en que mantener un adecuado ciclo de sueño-vigilia es uno de los grandes pilares de la salud física y mental y resulta determinante para el funcionamiento cognitivo, emocional y social de las personas, especialmente en una sociedad cada vez más envejecida, en la que por primera vez hay más personas mayores de 65 años que jóvenes menores de 20.

Según los especialistas, dormir entre siete y ocho horas diarias y mantener horarios regulares de descanso constituye una de las principales medidas de prevención cardiovascular y de promoción de la salud.

Estas reflexiones han abierto la primera jornada del Curso de Verano 'Sueño, salud y bienestar', organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), que reúne en Valladolid a cerca de un centenar de profesionales, investigadores, estudiantes y asistentes para analizar cómo el insomnio y otros trastornos del sueño afectan a la salud física y mental y qué herramientas existen para prevenirlos, diagnosticarlos y tratarlos.

PROBLEMAS DE DESCANSO

La jornada ha sido inaugurada por el rector de la UEMC, David García López y ha incluido el testimonio de una persona atendida por El Puente Salud Mental Valladolid, quien ha compartido su experiencia con los problemas de sueño: las causas que los originaron, las consecuencias en su vida cotidiana y las vías de solución en las que trabaja actualmente.

Su intervención ha visibilizado una realidad que con frecuencia permanece oculta y ha subrayado la importancia de buscar ayuda profesional cuando los problemas de descanso se prolongan en el tiempo.

La primera jornada ha concluido con la mesa redonda 'El sueño: trastornos y consecuencias', centrada en la relación entre el insomnio, las enfermedades médicas, las dificultades laborales, las nuevas tecnologías y el abuso de sustancias y psicofármacos.

Han participado el presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina del Trabajo, José Lorenzo Bravo Grande; el catedrático de Endocrinología y Nutrición y jefe de servicio del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Daniel de Luis Román; la especialista en nuevas tecnologías y sueño y miembro de la Alianza por el Sueño, Silvia Gismera Neuberger, y la psiquiatra y jefa de Sección de Adicciones y Patología Dual del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Lara Grau-López.

La primera jornada ha estado moderada por el director del curso, presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y profesor de la UEMC, Carlos Roncero Alonso.

Los especialistas han coincidido en señalar que los trastornos del sueño constituyen un problema de salud con importantes repercusiones físicas, psicológicas, laborales y sociales, y han insistido en la necesidad de abordarlos desde un enfoque multidisciplinar.

Durante el debate, José Lorenzo Bravo Grande ha subrayado que el sueño es un elemento esencial para mantener un adecuado rendimiento laboral y ha advertido de que los problemas relacionados con el trabajo pueden generar alteraciones del descanso, por lo que ha reclamado una mayor concienciación de las empresas sobre estos riesgos y su impacto en la salud de los trabajadores.

Por su parte, Daniel de Luis Román ha explicado que los problemas del sueño afectan directamente a la ingesta de alimentos y al metabolismo, de manera que una buena calidad del descanso favorece el seguimiento de los tratamientos y las recomendaciones médicas en patologías endocrinas como la diabetes o la obesidad.

Silvia Gismera ha incidido en que el sueño constituye uno de los factores fundamentales para mantener una buena salud física y para desarrollarse plenamente desde el punto de vista personal, social, laboral y familiar, mientras que Lara Grau-López ha advertido de que los problemas del sueño pueden asociarse al consumo inadecuado de fármacos hipnosedantes y ha alertado de que un uso no controlado de estos medicamentos puede derivar en problemas de salud mental, dependencia y otros efectos secundarios relevantes.

Los ponentes también han mostrado su preocupación por el aumento del uso intensivo de las pantallas, los problemas de salud mental y el consumo de determinadas sustancias, factores que contribuyen al deterioro de la calidad del sueño y que, en muchos casos, terminan cronificando los trastornos del descanso.

TRATAMIENTOS DEL INSOMNIO

La segunda y última jornada del Curso de Verano estará dedicada íntegramente a las respuestas terapéuticas y preventivas al insomnio. La sesión comenzará con el simposio '¿Tienen solución los trastornos del sueño?', en el que expertos en farmacología, psicología clínica, fisioterapia y atención primaria presentarán las herramientas actualmente disponibles para mejorar la calidad del descanso.

Participarán el catedrático emérito de Farmacología de la Universidad de Alcalá, Cecilio Álamo González; el especialista en terapia cognitivo-conductual para el insomnio y miembro de la Alianza por el Sueño, Adolfo Alcoba Luque; la profesora de Fisioterapia de la UEMC Ada María González González y la médica de Atención Primaria y experta en salud mental, Beatriz Vielba Dueñas.

La sesión estará moderada por la coordinadora académica del Grado en Psicología y del Máster en Psicología General Sanitaria de la UEMC, Alicia Fernández Parra.

Con este Curso de Verano, la Universidad Europea Miguel de Cervantes refuerza su compromiso con la divulgación científica y la transferencia de conocimiento en uno de los grandes retos de salud pública del siglo XXI: el sueño, la salud mental y el bienestar.

El insomnio y los trastornos del sueño afectan a millones de personas y se han convertido en un importante desafío sanitario por sus consecuencias sobre la salud cardiovascular, metabólica, emocional y cognitiva de la población.