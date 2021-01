Centenares de empresarios y trabajadores de peluquerías reclaman al Gobierno la vuelta al IVA reducido

VALLADOLID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Centenares de empresarios y trabajadores del sector de la imagen personal --peluquerías, barberías y centros de estética-- han salido a la calle este miércoles en varias ciudades de Castilla y León para reclamar al Gobierno de España que vuelva a aplicar el IVA reducido del 10 por ciento en este sector.

Así lo han reivindicado en una convocatoria impulsada por la Asociación de Empresas de Imagen Personal (Aseimpa) y por Autónomos Unidos que se ha extendido por cerca de 80 ciudades españolas.

La reclamación principal del sector, como ha explicado el presidente de Aseimpa Valladolid, Mariano Castaño, quien ha recordado que en los últimos tiempos se estima que ha podido cerrar sus puertas entre un 25 y un 30 por ciento de los negocios del sector, que ya venían afectados desde hace años por la subida del IVA del 10 al 21 por ciento, a lo que se ha sumado en 2020 la pandemia del coronavirus.

Los portavoces de este sector empresarial, que en Valladolid cuenta con unos 800 negocios y da trabajo a más de 1.200 personas, han recordado que en el año 2012 el Gobierno entonces dirigido por el 'popular' Mariano Rajoy eliminó el IVA reducido del sector de la peluquería entre las medidas ante la crisis económica, por lo que pasó del 10 al 21 por ciento.

Ya en 2018, han recordado, el PSOE y Unidas Podemos, cuando estaban en la oposición, votaron a favor de una Proposición no de Ley en el Congreso para restaurar ese IVA reducido, "pero ahora que están en el poder no cumplen con lo que ellos mismos reclamaron", pues han añadido que recientemente Vox presentó otra PNL y enmiendas a los presupuestos del Estado en este sentido que no han salido adelante.

Las acciones de protesta pretenden poner el foco sobre el PSOE y el resto de partidos que respaldan al Gobierno de coalición, para "denunciar la traición a los compromisos adquiridos con el sector de la imagen personal cuando estaban en la oposición", lo que recalcan que ha provocado la "indignación de un sector".

Castaño ha recordado que esta es la sexta concentración que se realiza en este sector, cuatro de ellas de ámbito nacional y en Valladolid habían salido a la calle en dos ocasiones. "Llevamos casi nueve años luchando y no vamos a parar hasta que lo consigamos. Después de tanto tiempo no podemos decaer", ha aseverado.

Eso sí, en algunas ciudades la protesta no se ha convocado ante las subdelegaciones del Gobierno, como en el caso de Valladolid, donde unos 300 integrantes del sector se han concentrado ante el Ayuntamiento de Valladolid.

En Salamanca, sí que han acudido a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, en la plaza de la Constitución, donde se han dado cita más de 200 profesionales subrayando que son un "servicio esencial" que debería contar con ese IVA reducido.

Las personas presentes han puesto de relieve las dificultades para seguir adelante con sus negocios y con sus empleos, ya que han sufrido un descenso en los ingresos del 40 por ciento, y muchas de las presentes han asistido a la concentración en Salamanca vestidas con ropas negras por aquellos profesionales que "ya han cerrado definitivamente" sus establecimientos, tal y como han señalado antes de la lectura del manifiesto.

"UNA CRISIS QUE VIENE DE LEJOS"

En Ávila, unas 80 personas han participado en la concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Ávila convocados por la Asociación de Peluquerías y Salones de Belleza de Ávila (Apyba). Su presidente, Salvador Díaz, ha reclamado que la bajada del IVA "por ser un sector esencial" y por "arrastrar una crisis que viene de lejos", cuando se subió este impuesto.

La lluvia tampoco ha impedido que algo más de un centenar de trabajadores de centros de estética de León se concentren frente al Edificio de Botines para reclamar al Gobierno de España que vuelva a situar el IVA al 10 por ciento como ocurría hasta 2012.

Una reclamación que la portavoz del sector en León, Natalia Rodríguez, serviría "para salvar puestos de trabajo y empresas", ya que ha recordado que en León capital se estima que "uno de cada diez establecimientos cerrados no volverá a abrir tras la pandemia".

La misma reivindicación se ha vivido en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, donde el sector de la peluquería se ha concentrado con la participación de cerca de medio centenar de personas.

En el caso de Palencia han elegido la plaza Mayor de la capital para darse cita más de 60 personas entre peluqueros y gente de otros oficios, a pesar de los avisos de tormenta. La presidenta de la Asociación de Artesanos de Peluquería y Belleza de la provincia, Marimar Tejido, se ha quejado de que llevan pagando "mucho tiempo" un IVA que no les corresponde ya que si son esenciales deberían pagar el 10 por ciento y no el 21.

Tejido ha avisado de que el "sector agoniza" y de que pierde cada día negocios y puestos de trabajo mientras los representantes políticos votan a favor o en contra de esta petición de bajada según sus propios intereses y no los de los trabajadores de la peluquería y la belleza.

En Segovia, la concentración de peluquerías, barberías y estéticas en Segovia ha reunido a decenas de personas, según la Subdelegación del Gobierno en la ciudad en declaraciones a Europa Press, a los pies del Acueducto, para reclamar la reducción del IVA de sus servicios.

En Zamora, medio centenar de profesionales del ramo de la peluquería y la estética se han concentrado en la mañana de este miércoles frente a la Subdelegación del Gobierno en Zamora. Con pancartas de "No podemos sobrevivir", la concentración se ha alargado durante 30 minutos.