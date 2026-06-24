El centenario Himno de Burgos centrará la programación "ambiciosa y variada" de las fiestas de San Pedro

Presentaciónd e la programación de San Pedro - EUROPA PRESS

BURGOS 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado este miércoles la programación de las fiestas de San Pedro y San Pablo, que se desarrollarán del 27 de junio al 3 de julio y que tendrán como eje central el centenario del Himno de la capita.

Ayala ha subrayado que, pese a las semanas complicadas y los contratiempos de tramitación surgidos, el programa final es "ambicioso, variado y de primer nivel", y ha incidido en la apuesta por la normalidad y ha destacado que las actividades no tendrán nada que envidiar a las de los dos años anteriores.

Para ello, la ciudad se transformará en un gran festival con cinco escenarios principales -Santa Teresa, Órbita Excéntrica, Cuatro Reyes, el CAB y los puntos de verbenas-, lo que garantizará una oferta musical que abarcará desde propuestas disruptivas para jóvenes hasta actuaciones de artistas como Danny Ocean, Juan Magán o la orquesta Panorama.

Asimismo, la edición de este año ha reconfigurado el espacio infantil y familiar a través de 'Isla Fantasía', que se consolida como el eje de las actividades para los más pequeños. Este espacio incluirá su propio espacio gastronómico, un díptico informativo específico, juegos de madera, espectáculos de circo, magia, títeres y talleres participativos diarios para facilitar la conciliación de las familias burgalesas.

En lo que respecta a la tradición, las fiestas mantendrán actos tradicionales como el pregón, que correrá a cargo del Tercer Sector, la cabalgata diurna, la ofrenda floral y los fuegos artificiales, que tendrán su colofón en Capiscol. Para celebrar el centenario del Himno a Burgos, el Consistorio ha preparado un acto nocturno especial en la plaza del Rey San Fernando, el cual contará con un 'videomapping' sobre toda la fachada de la Catedral y la participación de la banda Ciudad de Burgos y la Federación Coral.

Además, se han editado partituras en braille y se garantizará la interpretación en lengua de signos, una línea de trabajo inclusiva que el equipo de gobierno pretende extender a los conciertos.

Por último, ante la cancelación de fuegos artificiales en otros puntos de la Comunidad debido a las restricciones de la Junta de Castilla y León por condiciones meteorológicas y riesgo de incendio, Ayala ha asegurado que la "seguridad y la legalidad" son líneas rojas para el Ayuntamiento.