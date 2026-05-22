El Centro de la Artesanía de la Diputación de Valladolid consolida su crecimiento "con plena ocupación empresarial"

Un momento de la visita de Conrado Íscar. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Provincial de la Artesanía de Valladolid (Artis), dependiente de la Diputación, ha alcanza el cien por cien de ocupación, incorpora nuevas mejoras energéticas y mantiene lista de espera de empresas.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha visitado el enclave ubicado en Portillo, "un espacio que representa de manera ejemplar la capacidad de nuestra provincia para unir tradición, innovación, sostenibilidad y emprendimiento".

Desde su inauguración ha sido "un espacio vivo, dinámico y en constante evolución, capaz de adaptarse a las nuevas necesidades económicas y sociales de la provincia", señala la Diputación a través de un comunicado.

El centro atraviesa uno de sus "mejores momentos". Las 15 naves existentes se encuentran ocupadas al cien por cien, lo que demuestra el enorme atractivo y potencial de este centro como espacio empresarial.

Además, la última adjudicación se ha formalizado el 19 de mayo de 2026, en un local que había quedado disponible el 21 de abril. El espacio se ha ocupado en menos de un mes, un dato que refleja la "elevada demanda" de actividad empresarial existente en este centro, el dinamismo económico y el "alto grado" de emprendimiento que existe en la provincia.

Existen otras solicitudes registradas que permanecen actualmente en lista de espera hasta que puedan quedar disponibles nuevas naves o espacios. Esto pone de manifiesto que Artis se ha consolidado como un "auténtico motor económico provincial", un espacio donde emprendedores y pequeñas empresas encuentran "oportunidades reales de crecimiento y desarrollo".

Actualmente, las 15 naves albergan una "amplia variedad de actividades artesanales y agroalimentarias" que muestran la riqueza y diversidad del tejido productivo provincial.

Junto al impulso empresarial, Artis también avanza "de manera decidida" hacia un modelo más sostenible y eficiente desde el punto de vista energético y medioambiental. En los últimos meses se han llevado a cabo "importantes inversiones" destinadas a mejorar la eficiencia energética del centro y avanzar hacia un modelo de climatización sostenible, detalla la Diputación.

La primera de estas actuaciones ha sido la instalación de placas solares para autoconsumo eléctrico, puestas en funcionamiento en octubre de 2025 y que ha supuesto una inversión de 54.000 euros. En diciembre de 2025, se instaló un punto de recarga para vehículo eléctrico alimentado por las placas solares, con una inversión de 40.000 euros.

En enero de 2026 se completó la instalación de un sistema de calefacción mediante aerotermia conectado a las placas, sustituyendo el antiguo sistema de calefacción mediante gasóleo. Esta actuación, con una inversión de 70.000 euros, permite reducir el consumo energético a niveles próximos al consumo cero, disminuyendo de manera muy significativa las emisiones contaminantes y mejorando la eficiencia energética de las instalaciones.

La Diputación explica que Foacal ha contribuido "decisivamente" a convertir este centro en un referente regional del sector artesanal. Por ello, desde la Diputación mantenemos un "firme compromiso de colaboración" con esta Federación mediante un convenio anual dotado con 35.000 euros, destinado precisamente al desarrollo de actividades de promoción, formación y dinamización del sector artesano.

La colaboración institucional y el trabajo conjunto con entidades como Foacal son "esenciales" para seguir fortaleciendo el tejido empresarial y artesanal de nuestra provincia.

"Artis es mucho más que un conjunto de naves industriales. Es un espacio de oportunidades, de innovación, de sostenibilidad y de empleo. Un ejemplo de cómo la colaboración pública y privada puede generar actividad económica, fijar población y crear futuro desde la provincia de Valladolid.