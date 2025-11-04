El Centro de Artesanías y Oficios Rurales de Candelario orientado a frenar la despoblación cumple un año. - JUNTA DE CYL

SALAMANCA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, en colaboración con la Diputación y la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Sierras de Salamanca (ADRISS), ha impulsado la dinamización económica y social del medio rural con la puesta en marcha del Centro de Artesanías y Oficios Rurales de Candelario (CAOR), una iniciativa orientada a la recuperación de saberes tradicionales, el fomento del emprendimiento y la atracción de nuevos pobladores, que ahora cumple un año.

La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, ha visitado este martes el nuevo centro acompañada por el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y la presidenta de ADRISS para conocer de primera mano esta actuación que se ha enmarcado en las políticas de dinamización demográfica y cohesión territorial promovidas por la Junta de Castilla y León.

El proyecto, desarrollado por la ADRISS junto con el Ayuntamiento de Candelario, ha contado con un presupuesto total de 150.000 euros, de los cuales 95.000 han sido aportados por la Junta de Castilla y León en el marco de los Fondos de Cohesión Territorial, 50.000 por la Diputación de Salamanca y 5.000 por ADRISS.

El objetivo global de la actuación es frenar la despoblación mediante la generación de nuevas oportunidades económicas y sociales en el territorio. El CAOR se ha configurado como un espacio de encuentro, formación y colaboración entre artesanos, jóvenes, visitantes y nuevos pobladores.

Su programa de actividades incluye talleres, ferias, experiencias ecoturísticas y acciones de comercialización--como tiendas pop-up y un marketplace digital--que contribuyen a poner en valor el patrimonio cultural rural y favorecer el relevo generacional en los oficios tradicionales, tal y como ha señalado la Junta de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, el centro ofrece alojamiento temporal para los participantes en sus actividades con lo que facilita la instalación de nuevos habitantes en la zona. El proyecto ha previsto la creación de empleo directo en la gestión y dinamización del centro, así como la generación de sinergias con el tejido empresarial local, especialmente con casas rurales y comercios del entorno.

Este proyecto ha sido subvencionado dentro del programa de ayudas a la dinamización demográfica lanzado por la Junta de Castilla y León en el año 2023 desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.