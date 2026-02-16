El Centro Asturiano de Valladolid celebra su 50 aniversario con música, deporte, una exposición y una gala

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en CyL, José Luis Bellido, y el presidente del Centro Asturiano, Alfonso Verdeja, en la presentación del programa. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Asturiano de Valladolid conmemora durante este 2026 el 50° Aniversario de su fundación con un extenso programa de actividades que incluye una exposición, una gala y la inauguración de un placa conmemorativa, así como eventos musicales y deportivos.

La presentación del programa se ha llevado a cabo este lunes en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid, que apoya así esta celebración de medio siglo de historia, cultura, tradición y convivencia asturiana en la ciudad.

En dicho acto han participado la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León, José Luis Bellido, y el presidente del Centro Asturiano en la ciudad, Alfonso Verdeja.

Los actos conmemorativos arrancaron el pasado 12 de febrero con la celebración de 'Les Comadres', una de las tradiciones más emblemáticas del calendario festivo asturiano que resalta la "imprescindible labor" de la mujer en la asociación.

La programación continuará con varias citas culturales destacadas, como la exposición fotográfica histórica en el Centro Cívico José Luis Mosquera, disponible a partir del 16 de marzo, y una segunda exposición que se inaugurará el 16 de junio en el Centro Cívico Canal de Castilla, ambas centradas en la trayectoria y memoria del Centro Asturiano a lo largo de sus cincuenta años de vida.

Uno de los momentos "más relevantes" será la Gala Conmemorativa del 50° Aniversario en el Centro Cultural Miguel Delibes, que se celebrará el 25 de abril y donde se obsequiará a los socios y socias que cumplan 50 años de forma ininterrumpida en la asociación, tal y como se ha informado desde el Ayuntamiento.

Al día siguiente, el 26 de abril, tendrá lugar el descubrimiento de una placa conmemorativa y una comida de presidentes y presidentas, como reconocimiento a las personas que han contribuido al crecimiento y consolidación de la entidad.

El calendario continúa con actividades festivas, deportivas y tradicionales, como el encuentro de Xanas y Xaninas el 16 de mayo, la Supercopa de bolos el 7 de junio, y la Folixa de ex integrantes del grupo de baile y banda de gaitas el 13 de junio, que reunirá a antiguos miembros de estas agrupaciones tan representativas del centro.

La tradición sidrera también tendrá un papel destacado con el Mayado de sidra el 19 de septiembre y la Fiesta de la sidra el 25 de octubre. Asimismo, la música asturiana será protagonista en el Concierto de la Banda de Gaitas, previsto para el 21 de noviembre.

Los actos del 50° Aniversario concluirán el 12 de diciembre con el acto oficial de clausura, que pondrá el broche final a un año de celebraciones que buscan rendir homenaje a la historia del Centro Asturiano de Valladolid y proyectarlo hacia el futuro.

Durante la presentación, también se ha dado a conocer el escudo conmemorativo del 50 aniversario, un diseño inspirado en el primer símbolo que tuvo el Centro Asturiano.

La propuesta recupera elementos originales como las tres riestras y la Cruz de la Victoria, en consonancia con la estética de los años 70, e incorpora un lazo rojo en el que figuran tanto el año de constitución del Centro Asturiano como la fecha del aniversario. El emblema mantiene, además, las llamas del escudo de Valladolid, como guiño a la vinculación histórica entre la entidad y la ciudad.