El Centro de Emergencias de CyL funcionará 24 horas, se replica en las provincias y amplía personal y medios logísticos

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recorre los recursos desplegados por la unidad de apoyo logístico de la Junta. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El renovado Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de Castilla y León trabajará las 24 horas todos los días del año, contará con unidades provinciales dotadas de personal y contará con más medios para la gestión de las incidencias que puedan surgir como un nuevo helicóptero de rescate, el refuerzo de la Unidad de Apoyo Logístico (UALE) y unidades Apolo (también logística) en todas las provincias.

Así lo ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una visita a las instalaciones del Centro Coordinador, que se han reformado y renovado tecnológicamente.

Suárez-Quiñones ha explicado que estas actuaciones responden al compromiso del Ejecutivo autonómico de reforzar las capacidades de los sistemas de respuesta ante emergencias en la Comunidad, una necesidad que se ha puesto de manifiesto a raíz de los incendios de este pasado verano, pero también con otras situaciones como la dana de Valencia o el apagón generalizado de abril.

De esta forma, se han ejecutado diferentes acciones, la primera de ellas supone que el Centro Coordinador, integrado por técnicos especializados que gestionan la estrategia para responder ante una emergencia, trabaje las 24 horas los 365 días, al igual que el 112, que se encuentran en instalaciones contiguas y con el que se coordina, de la misma forma que con todos los servicios que intervienen en los incidentes que se producen en la Comunidad.

Anteriormente, el centro tenía un servicio de ocho horas presenciales y por la tarde unas guardias localizadas, por que atendía también las emergencias, pero con menos capacidad que la que tiene ahora con dotación de nuevos profesionales capacitados en distintos conocimientos, ya que no sólo se atienden emergencias catastróficas sino otras ordinarias.

Así, ha puesto como ejemplo la necesidad de unos conocimientos específicos, por ejemplo, en productos químicos cuando se aborda el accidente de un vehículo de transporte de un gas o un líquido inflamable a la hora de contemplar las posibles consecuencias.

Se trata de "dar respuesta adecuada con todas las capacidades a una gran emergencia a una emergencia o situación de Protección Civil que exija esa estrategia", ha explicado el consejero, quien ha aclarado que también actúa de forma preventiva al recoger las diferentes variables que puedan surgir y afectar a la población en combinación con otras administraciones y organismos como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y así dar los avisos anticipados necesarios para proteger a las personas, al margen de las activaciones de servicios y de recursos necesarios.

MEJORAS

En concreto, se han destinado 650.000 euros en una intervención que ha permitido ampliar la superficie útil del CCE en más de un 25 por ciento, incorporando cinco nuevos puestos técnicos operativos, un despacho independiente para labores de dirección y coordinación y un sistema de tabiques móviles que permite adaptar el espacio a las necesidades operativas de cada momento (este nuevo espacio albergará la sede del CECOPI regional).

El centro se renueva después de 20 años de funcionamiento y tras el incremento de sus activaciones en un 25 por ciento y en el mismo se ha llevado a cabo una renovación integral de pavimentos, techos, iluminación, climatización, red eléctrica y de datos, así como la instalación de nuevo mobiliario técnico.

El centro cuenta ahora con un videowall de gran formato, nuevos sistemas de telecomunicaciones multibanda (VHF, UHF, TETRA y SIRDEE), consolas de control de radio, red de datos satelital y armarios rack con sistemas de alimentación ininterrumpida, reforzando la capacidad de seguimiento, análisis y toma de decisiones en tiempo real.

También se incorpora un nuevo sistema de comunicaciones ha sido incorporado el 'Starlink' que permite tener conexión vía satélite tanto en el CCE como en todas las unidades de emergencias de la Agencia de Protección Civil y a la gestión de todas las emergencias de la Comunidad.

Junto a esta medida, se implementa ahora que esta estructura se replique en todas las provincias, para lo que se aumentará el personal en cinco personas en el servicio central y 18 técnicos en las unidades provinciales, que hasta ahora funcionaban como centro de mando de incendios de forma permanente en virtud de los acuerdos del Diálogo Social de 2022. Ahora, se incorporan dos nuevos técnicos de Protección Civil para replicar el Centro Coordinador.

"De manera que refuerza mucho la capacidad territorial y la cercanía en la gestión de esa emergencia", ha señalado el consejero, quien ha explicado que a esto se suma el "refuerzo" de otras capacidades.

En primer lugar, se refuerza la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias (UALE), que está integrada por un grupo de profesionales que, ante una emergencia, son quienes hacen el despliegue de medios, puestos de mando avanzados, posible alojamiento, etcétera.

MÁS PERSONAL Y UNIDADES

Primero, se refuerza con más personal (de ocho a doce) la unidad de apoyo logístico, la UALE, es un conjunto de personas a las que pertenecen los profesionales que tengo detrás de mí, que son los que ante una emergencia hacen el despliegue de medios, de puestos de mando avanzado, de cualquier tipo de característica de alojamiento o avituallamiento que sea preciso para atender a las personas que están en esa situación. Este refuerzo permitirá "aumentar la capacidad de respuesta de despliegue territorial", ha incidido Suárez-Quiñones.

Unido a esto, con el fin de "descentralizar capacidades", se desplegará la Red Apolo en todas las provincias, donde se contará con una de estas unidades, que consisten vehículos especializados, dotados de toda la infraestructura y medios básicos y recursos para atender de forma inmediata una emergencia con camas y estructuras. Estos "trenes de intervención inmediata" estarán en todas las provincias y dos en Valladolid, en la sede central y supondrá una inversión de 3,4 millones de euros.

"El resultado final es que el sistema pensante de las emergencias, que es el Centro de Coordinación de Emergencias, va a tener una virtualidad potente desde el punto de vista de intervención 24 horas 365 días y también territorial en cuanto que va a haber un dimensionamiento mayor de este servicio central y servicios también provinciales", ha destacado Suárez-Quiñones.

Finalmente, el sistema de Protección Civil y respuesta a las emergencias se reforzará con un nuevo helicóptero de rescate y montaña que estará localizado en la base de incendios de Sahechores de Rueda (León) y se sumará al de Alcazarén (Valladolid), que atiende los rescates en la Comunidad en coordinación con las aeronaves de la Guardia Civil.

Además, este helicóptero --que se licitará próximamente-- estará "muy equipado", ya que contará también con médico, a diferencia del que actualmente trabaja, que tiene personal de enfermería, además de rescatadores y puente grúa, ya que en el 53 por ciento de los rescates se requiere asistencia médica, por lo que la inicial se podrá proporcionar in situ.

Este nuevo aparato dará servicio a lo que es el mayor requerimiento de rescates que hay, los que se producen en montaña, precisamente en la cercanía de zonas que lo requieren como las ubicadas en las provincias de León, Palencia, Burgos y también Soria.

"En las emergencias se ha incrementado esa gran capacidad que supone todas las modificaciones para permitir poder afrontarla con la mayor garantía posible", ha señalado el consejero, que ha cifrado la inversión en 11 millones.