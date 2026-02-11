El Centro Europe Direct León comienza a funcionar en la ULE para acercar las oportunidades de la UE a la ciudadanía

La rectora de la ULE, Nuria González (centro izquierda) y el alcalde de León, José Antonio Diez (a su derecha), en la presentación del Centro Europe Direct León. - ULE

LEÓN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Tu enlace directo con la ULE en la provincia de León', la Universidad de León (ULE) ha activado el Centro Europe Direct León, un espacio que funcionará como punto oficial de información de las políticas, las oportunidades y los recursos que ofrece la Unión Europea a la sociedad.

El Centro Europe Direct León permitirá a la ciudadanía acceder a información actualizada sobre programas europeos vinculados a educación, empleo, movilidad, financiación, digitalización o sostenibilidad, además de ofrecer orientación personalizada para resolver consultas y canalizar oportunidades.

Junto a esta labor informativa, el centro fomentará la participación y el diálogo, trasladando a las instituciones europeas las inquietudes y propuestas surgidas en el territorio, con el objetivo de integrar un mayor número de entidades colaboradoras para ampliar el alcance de sus actividades a todos los sectores de la provincia.

Según ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, este centro refuerza el compromiso de la Universidad con Europa y con el territorio, "acercando de forma directa" las oportunidades europeas a estudiantes, empresas e instituciones de la provincia.

Ubicado físicamente en el Campus de Vegazana, el centro cuenta con el apoyo de personal técnico del Ayuntamiento de León, que entiende necesario que se aprovechen todas las oportunidades que ofrece la Unión Europea para impulsar la educación, la innovación, el desarrollo económico y la participación ciudadana en la provincia.

"El Europe Direct León nos permitirá acercar Europa a la ciudadanía y favorecer que jóvenes, empresas y entidades locales puedan beneficiarse directamente de programas y recursos europeos", ha destacado el alcalde de León, José Antonio Díez.

El vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez-Andrades, ha recordado que la acreditación fue concedida por la Comisión Europea fruto de la experiencia previa de la Universidad en proyectos europeos y del trabajo coordinado con distintas entidades de la provincia.

"El centro permitirá canalizar de manera directa las políticas y oportunidades de la Unión Europea a la sociedad leonesa, fortaleciendo la colaboración entre Universidad, administraciones y ciudadanía", ha destacado el vicerrector en el marco de la presentación oficial del centro, que también ha contado con la participación de los miembros de la ULE que integran el equipo.

OPORTUNIDADES EUROPEAS PARA LEÓN

El Centro Europe Direct León estará liderado por María Teresa Fernández y atenderá consultas de forma presencial, telefónica y por correo electrónico a través de la Oficina de Proyectos Internacionales de la Universidad de León. "Queremos que cualquier ciudadano, estudiante, empresa o entidad local tenga un punto de referencia claro y accesible para informarse, participar y aprovechar las oportunidades europeas", ha señalado Tascón.

Para su primer año de funcionamiento, la Universidad de León ha diseñado un plan de trece líneas de actuación que incluye, entre otros, talleres de educación financiera y economía europea; formación en Inteligencia Artificial (IA) y digitalización para pymes; actividades sobre detección de desinformación y estafas digitales; acciones de voluntariado y participación juvenil; colaboración con centros educativos de distintos niveles y formación específica para entidades locales y asociaciones de desarrollo rural.

El centro se integra en la red de Europe Direct de Castilla y León, junto a los ya existentes en Salamanca, Segovia, Zamora y Valladolid, lo que permitirá desarrollar iniciativas conjuntas y compartir recursos y experiencias.

UNA "PUERTA DIRECTA" DE LEÓN A EUROPA

Entre las primeras actividades previstas figuran la participación en la Olimpiada de la Unión Europea y en acciones conmemorativas del cuadragésimo aniversario de la entrada de España en la Unión Europea, así como encuentros de carácter transfronterizo con Portugal. Todo ello con el objetivo de convertirlo en una "puerta directa" de León a Europa.

Para ponerse en contacto con el Centro Europe Direct León, la ciudadanía puede hacerlo a través de su página web https://europedirectleon.es/, por correo electrónico en info@europedirectleon.es, por teléfono en el 987293517 o de manera presencial en el Edificio de Servicios del Campus de Vegazana, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.