El Centro de Interpretación del Acueducto podría estar en funcionamiento en un "plazo de dos a tres años"

SEGOVIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Interpretación del Acuducto, que se construye en la plaza de Artillería, en la antigua parada de taxis al inicio de la cuesta de San Juan, "podría estar en funcionamiento en un plazo entre dos a tres años", una vez concluida la obra del edificio y tras dotarle de contenido.

Así lo ha trasladado el concejal portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia y responsable del área de Hacienda, José Luis Horcajo, durante su rueda de prensa semanal tras la Junta de Gobierno Local, donde ha resaltado otros asuntos de actualidad como la concesión histórica del uso del agua en la cacera de San Lorenzo, el estado de los presupuestos municipales y la situación del firme en la calle Padre Claret, desde el Acueducto hasta la glorieta Dionisio Duque.

Horcajo ha confirmado que las obras del Centro de Interpretación del Acueducto ya se encuentran iniciadas y que el plazo estimado para su finalización y puesta en funcionamiento se sitúa entre dos y tres años. El proyecto contempla la construcción de un edificio de tres plantas, con una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados, y contará este año con una inversión de 670.000 euros, dentro de un presupuesto plurianual.

El portavoz municipal ha explicado que el proyecto actual ha corregido deficiencias de la memoria inicial presentada por el anterior equipo de gobierno, que no contemplaba la necesidad de instalar pilotes de contención en la pared lateral exterior del edificio, un aspecto técnico que sí se ha incorporado en el proyecto actual, para garantizar la estabilidad de la infraestructura.

Con motivo del inicio de las obras en la plaza superior, el Consistorio ha procedido al traslado provisional de la parada de taxis a la calzada de la Vía Roma y al frente del hotel Eurostars, con el objetivo de facilitar el tránsito y el acceso de los vecinos del edificio situado por encima del futuro centro.

En el ámbito hidráulico, Horcajo ha definido como "histórica" la concesión perpetua de agua para la cacera de regantes del barrio de San Lorenzo, por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), y ha negado las declaraciones de la portavoz socialista, Clara Martín, a quien ha acusado de atribuirse un mérito que no le corresponde.

Según ha detallado, en febrero de 2023 el anterior equipo de gobierno únicamente presentó una solicitud sin la documentación justificativa requerida, mientras que el actual ejecutivo municipal formalizó en octubre de 2024 una petición completa ante la CHD, con toda la documentación técnica exigida.

Este trabajo, unido a un diálogo constante con la CHD, ha permitido también atender la solicitud municipal de vaciado preventivo del embalse del Pontón Alto ante episodios de lluvias y nieve para evitar desbordamientos en la ciudad, como las habituales inundaciones en la Casa de la Moneda, que en este episodio de cadena de nevadas y borrascas de la última quincena se han evitado al abrirse de forma controlada las compuertas del embalse.

En relación con los presupuestos municipales, Horcajo ha indicado que se ha entregado ya un borrador a todos los grupos políticos para su estudio y presentación de aportaciones.

A este respecto, ha remarcado que las diferencias entre las propuestas son "mínimas" y ha mostrado su confianza en que las cuentas puedan aprobarse en breve, destacando que se trata de presupuestos basados en proyectos "maduros" para la ciudad y no en simples memorias destinadas a solicitar ayudas externas.

Respecto al estado de la cuesta de Padre Claret, en el entorno de la plaza de Artillería, el concejal ha reconocido la existencia de baches en el asfalto y blandones en la zona adoquinada, una situación que está siendo analizada por los servicios técnicos municipales.

No obstante, ha precisado que la solución definitiva deberá esperar a que mejore la climatología y se seque el subsuelo, ya que la acumulación de agua es la que desestabiliza el mortero sobre el que se apoyan los adoquines.

Por último, Horcajo ha señalado que, por el momento, no se contempla la disolución de la sociedad municipal de vivienda Evisego, una vez eliminada toda su deuda a 31 de diciembre.

A partir de ahora, el Ayuntamiento estudiará si conviene mantener la empresa y con qué objetivos. La Junta de Gobierno ha aprobado asimismo diversos trámites y licencias de carácter ordinario.