El Centro de Interpretación del Folklore de San Pedro (Segovia), Premio Europeo de Folklore Agapito Marazuela

SEGOVIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Interpretación del Folklore de San Pedro de Gaillos ha sido reconocido con el 28 Premio Europeo de Folklore 'Agapito Marazuela', convocado por la Asociación Cultural 'Ronda Segoviana' en memoria del insigne investigador, intérprete, defensor y maestro del folklore castellano.

El jurado ha destacado el importante trabajo que este centro realiza en la recuperación, conservación, enseñanza, divulgación y conocimiento de la riqueza del folklore en todas sus manifestaciones.

Según subrayó el presidente del jurado, Joaquín González Herrero, en sus 23 años de trayectoria, este centro ha realizado una labor constante para recuperar, difundir y poner en valor la cultura tradicional, generando nuevas expectativas y promoviendo actividades culturales, formativas y lúdicas que contribuyen a mejorar la calidad de vida en el medio rural, convirtiéndose en un referente en la zona y en el mundo del folklore.

Entre la amplia actividad que desarrolla este centro, nacido en San Pedro de Gaillos, una localidad de apenas 350 habitantes que ha sabido conserver vivas sus tradiciones, González Herrero destacó iniciativas como el Museo del Paloteo, el Museo Sonoro, las Aulas de Música Tradicional, el ciclo 'Dulzaineros. Semblanza y Repertorio', el Festival Planeta Folk, la revista Lazos, así como talleres y actividades para recuperar las tradiciones a través del juego, entre otras.