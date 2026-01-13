El Centro de Interpretación de la Ruta de la Plata-Sierras de Béjar abre para poner en valor el patrimonio de la zona

El Centro de Interpretación de la Ruta de la Plata-Sierras de Béjar abre sus puertas para poner en valor el patrimonio de la zona. - JUNTA DE CYL

SALAMANCA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Interpretación de la Ruta de la Plata-Sierras de Béjar ha abierto sus puertas este martes en Cantagallo tras unas obras que han contado con un presupuesto de 230.000 euros. Los trabajos se han concretado en la musealización y dinamización de este espacio, que será clave para la organización y puesta en valor del patrimonio sociocultural, natural e histórico de la zona.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha participado este martes en la inauguración de dicho centro, en la localidad salmantina de Cantagallo, en un acto en el que ha estado acompañado por el presidente de la Mancomunidad Ruta de la Plata, Adolfo Álvarez, y la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa María López.

El consejero ha recordado que las Sierras de Béjar y Francia fueron declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO hace casi veinte años (octubre 2006) y ofrecen un entorno privilegiado para el turismo de naturaleza. El objetivo específico de este centro es dar visibilidad al potencial cultural de la zona, cohesionar su explotación turística y generar actividad económica verde, con el fin de revertir la tendencia demográfica.

Así, el centro será el motor para dar a conocer el legado histórico de la zona serrana, tanto a nivel local como nacional e internacional. La musealización y la programación de actividades permitirán dinamizar el turismo cultural, apoyar la conservación del patrimonio inmaterial y proyectar la imagen de las Sierras de Béjar como destino sostenible, inteligente e innovador, sin olvidar la riqueza gastronómica de toda esta zona. Además, la sostenibilidad es el eje vertebrador de este proyecto para preservar el entorno, como han apuntado desde la Consejería de Cultura y Turismo en un comunicado recogido por Europa Press.

El consejero ha destacado que este centro es fruto del esfuerzo colectivo y pretende ser un hito para Cantagallo y para toda la zona de las Sierras de Béjar. Forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística 'Sierras de Béjar', que gestiona la Mancomunidad Ruta de la Plata, cuyo objetivo es consolidar las Sierras de Béjar como destino turístico sostenible, apoyándose en los valores medioambientales, arquitectónicos, culturales y artesanos que lo singularizan, y cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation.

Santonja ha puesto de manifiesto, además, que "el turismo cultural y patrimonial, junto con el enogastronómico y el de naturaleza, son los pilares sobre los que desde la Junta de Castilla y León ha desarrollado su política turística durante esta legislatura y, para ello, se han desplegado acciones que repercuten en toda la cadena de valor, siendo una de las principales actuaciones la gestión y ejecución de tres planes territoriales de sostenibilidad turística que, a su vez, integran 44 planes extraordinarios, cuatro actuaciones de cohesión entre destinos y dos planes nacionales, por un importe total superior a los 122 millones de euros".

La creación de este Centro de Interpretación permitirá dinamizar la economía local, generar empleo, así como desarrollar actividades didácticas y de promoción, además de contribuir a cohesionar la Comunidad y a fortalecer la identidad serrana, como han asegurado desde la institución regional.