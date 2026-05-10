El centro Itagra de Palencia acoge este martes el foro nacional de aplicaciones de robótica en agricultura

PALENCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Itagra celebra este martes, 12 de mayo, en Palencia el Foro Nacional 'Aplicaciones de la Robótica en la Agricultura', un encuentro "de referencia" para el sector primario, principal motor económico de Castilla y León y uno de los más importantes del conjunto de la economía española.

La cita, que el centro tecnológico palentino enmarca en el programa Centr@tec, una iniciativa del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), el foro se desarrollará en el Centro Integrado de Formación Profesional Viñalta', entre las 9.00 y las 18.15 horas.

La sesión matinal estará dedicada a conocer, de la mano de importantes investigadores del sector, cuáles son esas nuevas tecnologías que ya forman parte del trabajo agrícola cotidiano, mientras que la sesión de tarde se enfocará a la presentación práctica de los robots sobre el terreno.

"Desde Itagra, creíamos importante organizar esta jornada porque vemos que, si bien la robótica es una realidad conocida en sectores como el de la producción industrial, todavía existen muchas dudas sobre su aplicación en la agricultura. Sin embargo, ya existen soluciones comerciales de robots para utilizarse como maquinaria de campo, al tiempo que éste puede ser una oportunidad de negocio para las empresas de desarrollo tecnológico", ha señalado el coordinador técnico de la jornada, Julio Martín Margüello.

En este contexto, el público destinatario del foro son tanto estudiantes, agricultores y empresas del sector como ingenieros informáticos o en telecomunicaciones y empresas vinculadas con el desarrollo tecnológico.

PONENTES DE PRESTIGIO

Tras la inauguración institucional, que presidirá el consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Carlos Javier Fernández Carriedo, un plantel de destacados ponentes arrojará luz sobre la realidad actual de la robótica agrícola y las soluciones que ésta va a plantear en un futuro próximo.

Conferenciantes como Carmen Paniagua Muro, responsable de proyectos de I+D en el departamento de Mecatrónica-Robótica del Instituto Tecnológico de Aragón, bajo el que se han desarrollado importantes soluciones industriales para la producción agrícola; o Constantino Valero Ubierna, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid especializado en la monitorización de viñedo con robótica, IoT y 5G, en el marco del proyecto SmartAgro5G.L., que expondrá el caso exitoso de un robot capaz de diagnosticar con precisión enfermedades de los viñedos.

También Adrián Salazar Gómez, director del Área de Robótica Inteligente del Instituto Tecnológico de Burgos, ITCL, centro que ha promovido el desarrollo de un robot de exploración de suelo agrícola, o Ángela Ribeiro, pionera investigadora del CSIC en materia de robótica agrícola, desde el Grupo de Percepción Artificial (GPA), del Centro de Automática y Robótica (CAR) CSIC-UPM, intervendrán.

Por otra parte, participará Eduardo Andrés Martínez, director de la red de centros tecnológicos de Castilla y León, Noddo, que presentará novedades sobre la herramienta de vigilancia tecnológica de esta organización.

A todo ello, seguirán dos mesas redondas en las que se expondrán casos reales de aplicación de robótica a la agricultura: desde vehículos autónomos para la realización de tratamientos en distintos cultivos hasta sistema de visión basados en IA, para terminar con un debate y reflexión conjunta en aspectos como las capacidades de este tipo de soluciones tecnológicas, su aplicación práctica en las explotaciones y la agroindustria, las oportunidades de colaboración entre empresas y centros tecnológicos o las nuevas competencias tecnológicas que tendrán los agricultores del futuro.