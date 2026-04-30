El Centro Leonés de Arte reúne a 78 creadores nacionales e internacionales en un gran clamor artístico a favor de la paz

Una de las obras de 'Amalgama gráfica internacional contemporánea', que acogerá el ILC hasta el próximo 22 de junio. - ILC

'Amalgama gráfica internacional contemporánea' se podrá ver hasta el 22 de junio y cuenta con la participación de artistas de 14 países LEÓN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de 78 creadores nacionales e internacionales vinculados de un modo u otro al lenguaje gráfico se dan cita hasta el próximo 22 de junio en el Centro Leonés de Arte (CLA) en torno a la exposición 'Amalgama gráfica internacional contemporánea por la paz', que plantea un gran clamor artístico a favor de la paz.

Se trata de una muestra integrada por cerca de ochenta estampas correspondientes a las dos carpetas elaboradas por el artista y editor Fermín Santos que componen el proyecto 'Amalgama gráfica internacional contemporánea por la paz', comisariado por el propio Santos, José Luis Casas y Luis García, este último director del Departamento de Arte del Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación Provincial.

Este espacio cultural se inaugurará mañana a las 12.00 horas y la propuesta presenta una visión amplia y diversa tanto de enfoques creativos como conceptuales. Desde un punto de vista técnico hay tratamientos digitales, xilografías, serigrafías, aguafuertes, aguatintas, manera negra, gofrados, linograbados, tipografías, punta seca, ruleta, fotolitografía o tampografía.

Fermín Santos, director de la editorial Pata Negra, es un artista plástico que cuenta con una destacada trayectoria creativa, además de ser un experimentado grabador y editor de obra gráfica que mantiene relación directa con la provincia leonesa, dado que cuenta desde hace muchos años con un taller de estampación y edición en la localidad de Peredilla.

Al mismo tiempo, es un destacado dinamizador cultural que mantuvo relación con el catedrático de arte contemporáneo de la Universidad de León (ULE) y crítico Javier Hernando Carrasco, que se relacionó estrechamente con Carlos de la Varga, artista performativo y director de la galería Tráfico de Arte.

"UNA DENUNCIA CLARA"

'Amalgama gráfica internacional contemporánea por la paz' supone "una denuncia clara" y una mirada de atención y reflexión por la terrible situación que se vive en el mundo en relación a la guerra, el terrorismo, los genocidios y la negación sistemática de los derechos humanos, una situación "crítica y lamentable que se basa en la negación y en la aniquilación del otro".

Al mismo tiempo, se pretende mostrar un posicionamiento "claro y contundente" del departamento de Arte y Exposiciones del ILC en el compromiso por la defensa de la libertad y la paz en el mundo. Esta iniciativa mantiene una vinculación directa con otra propuesta expositiva que se centró en la denuncia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, con la larga guerra subsiguiente.

Al mismo tiempo, el departamento de Arte ha mostrado su sensibilidad y denuncia pública en relación a la situación de determinadas cuestiones de ámbito social y político, con muestras relacionadas con problemáticas actuales como el reconocimiento de los derechos humanos o del colectivo LGTBI+, la violencia de género, los sin techo o la ecología, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

Una vez más el mundo del arte a nivel local, nacional e internacional levanta la voz, critica y denuncia la guerra para posicionarse en la defensa de los derechos y la dignidad del ser humano.

ARTISTAS E INSTITUCIONES COMPROMETIDOS

"Esta propuesta enlaza con la vertiente histórica de artistas comprometidos e instituciones que denuncian la guerra y la violación de derechos humanos, baste con poner encima de la mesa el ejemplo de reconocimiento internacional del 'Guernica' de Picasso, la obra de Morterwel 'Elegías a la República española' dedicada a la guerra civil, o el políptico de Eduardo Arroyo en torno a cuatro dictadores, una crítica de los sistemas asesinos y represores de Franco, Salazar, Hitler y Mussolini", ha explicado el director del departamento de Arte y Exposiciones del ILC, Luis García Martínez.

Los 78 artistas participantes proceden de España, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, México, Canadá, Perú, Italia, Portugal, Colombia, Venezuela, Francia y Puerto Rico. "Solicitamos a los Estados, a sus instituciones y a sus dirigentes que dejen de contemplar la guerra como única opción a la solución de cualquier conflicto en el planeta", ha declarado Fermín Santos.

La denuncia, en esencia, es que se nos quiere vender la guerra "como primera y única solución para obtener la paz". "Las guerras traen la muerte, el genocidio, el sufrimiento humano, el hambre, el ecocidio, las enfermedades... Las guerras siempre serán reprobables desde el punto de vista ético y moral y, por lo tanto, siempre carecerán de argumentación ninguna que las justifique. La paz es un derecho humano que ha de nacer, como todos los demás derechos, para la afirmación de la dignidad humana", ha añadido el comisario, artista y editor.

'Amalgama gráfica internacional contemporánea por la paz' podrá verse en el Centro Leonés de Arte hasta el próximo 22 de junio, con entrada gratuita y en horario de martes a viernes de 17.00 a 20.00 horas, mientras que los sábados permanecerá abierta de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Además, pueden solicitarse visitas guiadas.