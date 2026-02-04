El Centro de Recepción de Visitantes de Burgos cerró 2025 con 91.957 visitantes, casi un 7 por ciento más

BURGOS 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Recepción de Turistas (Citur) de Burgos cerró 2025 con un total de 91.957 visitantes, lo que supone un incremento del 6,9 por ciento en comparación con el año anterior (85.970).

Cifra que para el concejal de Turismo, Carlos Niño, confirman "la tendencia al alza" en el número de turistas que experimenta la capital burgalesa, que se posiciona entre los "principales destinos" en Castilla y León, tal y como recoge un comunicado remitido a Europa Press.

De los 91.957 visitantes que pasaron por CITUR el pasado año, 63.300 fueron nacionales y 28.857 extranjeros. Si los datos se analizan por lugar de procedencia, en el primer caso las comunidades autónomas que aportaron un mayor número de visitantes fueron Madrid (11.602), Castilla y León (8.670), Cataluña (6.813), País Vasco (6.256) y Andalucía (6.236). En el caso del turismo extranjero, los visitantes procedían en su mayoría de Francia (6.478), Alemania (3.124), Reino Unido (2.520), Países Bajos (2.150) y Estados Unidos (2.034).

En cuanto a la distribución de visitantes a lo largo del año, los meses de agosto y septiembre contabilizaron el mayor número con 14.742 y 11.475, respectivamente, mientras que lado opuesto se situaron enero y febrero con 2.431 y 3.657, respectivamente.

Por perfiles de visitantes, 30.695 fueron parejas, 23.328 familias y 6.143 personas que viajaban en solitario, mientras que 6.719 eran peregrinos y 24.368 grupos.

En lo que respecta a la información solicitada en Citur, la mayor parte de las peticiones estuvieron relacionadas con planos, horarios, folletos, tres turístico, visitas teatralizadas y espacios expositivos, así como visitas guiadas y acceso a los túneles del Castillo. También hubo solicitudes vinculadas a alojamientos, fiestas o desplazamientos por la provincia. La mayor parte de éstas, un total de 2.333, se realizaron por teléfono, mientras que 1.107 fueron a través de email, 292 por WhatsApp y 132 por correo postal.

QUEJAS Y SUGERENCIAS

La memoria anual del servicio recoge también un apartado de quejas y sugerencias de los visitantes, que propusieron cuestiones como la mejora de la señalización y accesos a CITUR, material específico del Camino de Santiago y documentación concreta sobre monumentos, especialmente de la Catedral de Santa María. También plantearon otras sugerencias como una atención específica de la Ruta Jacobea, reactivar la lanzadera entre el Museo de la Evolución Humana y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y un incremento del número de aseos públicos.

Las quejas, por su parte, estuvieron relacionadas con la falta o problemas de transporte con otras localidades, el servicio de atención al público de las estaciones de trenes y autobuses, la escasa conexión entre la Estación Rosa Manzano y el centro de la ciudad y la señalética de los puntos de interés en el término municipal.