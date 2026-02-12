Centro de Salamanca y Sancti Spiritus y centro de Valladolid, con precios de vivienda más caros de CyL, según Fotocasa

Archivo - Edificios de Viviendas en el centro de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos barrios de Salamanca --el centro y Sancti Spiritus-San Juan y uno de Valladolid, la zona centro--, son situados por la compañía Fotocasa como los más caros de Castilla y León para comprar una vivienda usada, con, respectivamente, 3.911, 3.335 y 3.072 euros por metro cuadrado.

El portal inmobiliario ha publicado este jueves una estadística sobre los barrios más caros en cuanto al precio de la vivienda, y en el caso de la comunidad de Castilla y León se señalan los diez más caros, de los cuales cinco están en la ciudad de Salamanca, dos en Valladolid, dos en Burgos y uno en León.

Encabeza la lista el Centro de Salamanca capital, con el precio por metro cuadrado más elevado para adquirir una vivienda de segunda mano en Castilla y León, con un valor medio de 3.911 euros, es decir, 1,4 veces el valor del precio medio de España (2.879 euros/m2), según los datos del índice Inmobiliario Fotocasa.

El segundo lugar en el ranking de los barrios más caros es también para un barrio salmantino, Sancti Spiritus-San Juan, con 3.335 euros por metro cuadrado; mientras que también supera los 3.000 euros por metro el tercero, la zona centro de Valladolid (3.072 euros/m2).

Con esos datos, el precio medio de un piso de 80 metros cuadrados de segunda mano en estas zonas, es de 312.000 euros en el centro de Salamanca; 266.811 en Sancti Spiritus; y 245.754 euros en el centro de Valladolid.

El cuarto más caro es Carmelitas, también en Salamanca, con 2.928 euros/m2, mientras que el quinto es el barrio de Campo Grande de Valladolid, con 2.769 euros/m2.

En el sexto lugar figura otro barrio salmantino como San Bernardo, con un precio de 2.745 euros/m2.

El primer distrito que no es ni de Salamanca ni de Valladolid es Villímar-San Cristóbal, un barrio periférico de Burgos capital que aparece en el séptimo puesto, con un precio de 2.593 euros/m2.

A continuación figuran Prosperidad-Delicias, de Salamanca, con 2.577 euros/m2; el Casco Antiguo de Burgos, con 2.556 euros/m2; y en décimo lugar La Lastra, a las afueras de León capital, con 2.546 euros/m2.

Fotocasa indica que el precio por metro cuadrado ha aumentado en todas estas zonas con respecto a 2024, con incrementos que oscilan entre el 5,4 por ciento en el casco antiguo de Burgos y Prosperidad de Salamanca y el 36 por ciento de La Lastra, en León.