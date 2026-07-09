El Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos (Palencia) se adecuará en calidad con una inversión de 310.000 euros

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un encargo a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SomaCyL) para la adecuación del Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos (Palencia) a los requisitos exigidos por la normativa de calidad en procesos de laboratorio, con una inversión de 310.490 euros financiados con fondos Next Generation EU.

El Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos, que constituye un referente nacional en el control del estado fitosanitario de los montes de Castilla y León, obtuvo en 2023 la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para el análisis de la bacteria Xylella fastidiosa mediante PCR en tiempo real, y actualmente trabaja para obtener la acreditación en el análisis del nemátodo del pino (Bursaphelenchus xylophilus).

Tras el traslado a sus nuevas instalaciones, resulta necesario acometer diversas actuaciones que garanticen el cumplimiento de los estándares de calidad y la fiabilidad técnica de los ensayos realizados mediante la mejora de sus infraestructuras, equipamientos y sistemas de funcionamiento.