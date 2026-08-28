Archivo - El Centro Tormes+ se incorpora al proyecto europeo STEAMbrace para acercar a los jóvenes la educación STEAM. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tormes+ del Ayuntamiento de Salamanca se ha incorporado a STEAMbrace, un proyecto europeo financiado por el programa Horizon Europe. Su objetivo es acercar a los jóvenes a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas (lo que se conoce como educación STEAM) de forma más inclusiva, creativa y accesible, dirigida a jóvenes de entre 11 y 18 años, pero también con una adaptación para grupos de 6 a 12 años.

Esta incorporación permitirá al Centro Tormes+ desarrollar actividades educativas específicas vinculadas al proyecto en el marco de los campamentos Salamanca Tech. La primera cita será el Campamento de Navidad de 2026, donde estas actividades se dirigirán al grupo de mayores, de 10 a 12 años, con la previsión de seguir incorporándolas en futuras ediciones.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento amplía su oferta de actividades STEAM y ofrece a los participantes un primer contacto con metodologías y recursos desarrollados en el marco de un proyecto europeo de referencia. Entre los recursos que aporta el proyecto se encuentra el STEAM Digital Hub, un espacio digital con materiales, actividades y herramientas (incluidos contenidos de realidad virtual) pensado para acercar la educación STEAM al aula y a otros contextos de aprendizaje, como el que ofrecerán los campamentos Salamanca Tech.

El Ayuntamiento ha añadido en un comunicado recogido por Europa Press que STEAMbrace reúne a socios europeos comprometidos con la innovación educativa, la participación juvenil y el desarrollo de competencias clave para el futuro, e impulsa además la STEAM Alliance for Europe, una red de colaboración entre centros educativos, instituciones y organizaciones de toda Europa.

El Centro Tormes+ se suma a esta red europea y da el primer paso para integrar el proyecto STEAMbrace de forma continuada en los campamentos Salamanca Tech, con nuevas propuestas a lo largo del curso.