Los centros asistenciales de la Diputación de León celebran su Fiesta Medieval en el patio del Palacio de los Guzmanes - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro centros asistenciales de la Diputación de León, Cosamai, Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Valle y Santa Luisa, han celebrado este sábado una nueva edición de su tradicional Fiesta Medieval en el patio del Palacio de los Guzmanes, sede de la Institución provincial.

La jornada ha contado con la asistencia del presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y el diputado de Derechos Sociales, Francisco Javier Álvarez, que han estado acompañados por los vicepresidentes Roberto Aller y Ana Arias, y los diputados Patricia Martínez, Emilio Martínez y Sara Fernández, que han compartido esta actividad con residentes, usuarios, profesionales, familiares y voluntarios.

La Fiesta Medieval es una actividad de convivencia en la que participan representantes de los cuatro centros de atención especializada, quienes acuden ataviados con vestimentas de época y disfrutan de un "ambiente festivo y participativo que fomenta la integración y la interacción entre todos los asistentes", según ha expresado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta celebración incluye un mercadillo medieval en el que se exponen y ponen a la venta productos artesanales, como piezas de cerámica, jabones, velas u objetos pintados a mano, elaborados por los propios residentes y usuarios en los talleres y actividades que se desarrollan a lo largo del año.

La programación se ha completado con animación medieval, música y juegos tradicionales, como el popular juego de la rana, que han contribuido a crear "un ambiente de encuentro y participación" durante el horario en el que ha permanecido abierta la feria, que ha sido de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas.

Esta iniciativa tiene como objetivo favorecer la integración social de las personas mayores y de las personas con discapacidad, al tiempo que contribuye al "desarrollo y estímulo de sus capacidades creativas, físicas y psíquicas", y busca dar visibilidad a las habilidades y potencialidades de los residentes y usuarios de los centros dependientes de la Diputación de León.