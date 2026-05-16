Los centros turísticos de la Diputación de Valladolid celebran el Día Internacional de los Museos con entradas gratuitas - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los museos, que tiene lugar el 18 de mayo, el domingo 17 de mayo la entrada a los centros turísticos de la Diputación de Valladolid será gratuita.

En su horario habitual se podrán visitar el Museo del Pan, el Museo de las Villas Romanas, el Centro e-Lea Miguel Delibes de la Villa del Libro y el Castillo de Fuensaldaña de forma gratuita.

Este sábado se podrá disfrutar de una visita nocturna en el castillo de Peñafiel al Museo Provincial del Vino con un primer pase a las 21.30 y un segundo a las 22.00 horas. La visita será gratuita con reserva previa en www.valladolidentradas.es.

Además, la Sala de Exposiciones Teresa Ortega Coca, del Palacio Pimentel, contará con una programación especial para celebrar este día.

También este sábado se celebrará la Noche Europea de los Museos y la sala permanecerá abierta desde las 12.00 del sábado hasta la 1.00 del domingo de forma ininterrumpida.

Se contará con cuatro pases de danza contemporánea a cargo de Paula Valbuena con la pieza 'Partículas de pureza' a las 12.30, 18.00, 20.00 y 22.30 horas.