CEOE Ávila pide al Gobierno ampliar la subestación eléctrica de La Moraña

El presidente de CEOE Ávila, Diego Díez - CEOE

ÁVILA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Ávila, Diego Díez, ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una ampliación de la capacidad prevista para la subestación eléctrica proyectada en la zona norte de la provincia, en la comarca conocida como La Moraña.

La patronal ha informado este miércoles en rueda de prensa de que ha presentado alegaciones dentro del proceso abierto por el Gobierno a la 'Propuesta de Planificación Eléctrica con horizonte 2030' con el objetivo de que la instalación pueda atender no solo al eje ferroviario, sino "a las necesidades energéticas de los sectores industriales y la generación de energías renovables en la zona".

Díez ha recordado que ahora mismo se decide en qué se va a invertir entre 2027 y 2030, y ha explicado que CEOE Ávila ya propuso en marzo de 2024 a Red Eléctrica Española la creación de dos subestaciones: una en La Moraña y otra en Vicolozano.

Sin embargo, la propuesta se tuvo en cuenta a "medias", porque se desestimó la subestación de Vicolozano al existir "facilidad de conexión con otro punto eléctrico cercano", mientras sí se ha admitido la de La Moraña, aunque con el objetivo principal de alimentar el eje ferroviario del tren de alta velocidad.

Frente a este planteamiento, CEOE Ávila ha defendido que la instalación presenta un alto potencial para favorecer el crecimiento económico del territorio mediante el suministro a empresas y proyectos energéticos.

Díez ha advertido de que "no sirve de mucho en una provincia que carece de tren de alta velocidad que se cree una subestación con ese uso", por lo que la organización ha reclamado que la infraestructura "no solo abastezca al tren, sino a que nuevas empresas puedan implantarse en Ávila y que se generen nuevas plantas de generación fotovoltaica o eólica y que se vuelque a la red", una cuestión que ha considerado esencial para responder "a una de las necesidades de la provincia".