CEOE y Ayuntamiento de Valladolid duplican el presupuesto del programa 'Valladolid Traspasa' hasta los 100.000 euros

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes el convenio de colaboración con CEOE en el que se duplica el presupuesto de la aportación al programa, lo que ahora alcanza los 100.000 euros para 2026.

Según han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, el programa suma ya "diez años de experiencia y buenos resultados", por lo que ambas entidades "confían en una mayor inversión para reforzar la conexión entre los potenciales inversores y los emprendedores que se vean obligados a dejar la actividad, por diversas razones, aunque sea viable".

Con estos 50.000 euros de incremento anual con relación a ediciones anteriores CEOE Valladolid, además de poner a disposición de la persona emprendedora un agente de acompañamiento empresarial que ejerza las funciones de tutor del proyecto y colabore en el desarrollo inicial de la idea de negocio para su implantación real, realizará para la correcta ejecución del objeto del convenio.

Las actuaciones previstas son potenciar las labores de prospección de los anuncios de traspasos y el servicio de valoración contable que ofrece el programa, la formación para compradores y vendedores, la celebración de una jornada de difusión coincidiendo con el décimo aniversario del proyecto, un proyecto piloto de IA dirigido a empresarios y emprendedores participantes en el programa; y Mejoras continuas en el Market Place y de la herramienta de gestión, así como labores de intermediación y de mediación entre empresas y posibles adquirientes.

CEOE Valladolid pondrá a disposición de los demandantes un servicio de asesoramiento integral y de acompañamiento en cada una de las fases de la transmisión empresarial para la puesta en marcha del proyecto

Este proyecto tiene entre sus objetivos, ha añadido el Ayuntamiento en su comunicado, "facilitar la continuidad de empresas viables de la ciudad, para mantener el empleo generado, impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo y consolidar el patrimonio empresarial actual y testado en el mercado en beneficio de nuevos empresarios".

390 NEGOCIOS TRASPASADOS EN DIEZ AÑOS DE TRAYECTORIA

En cuanto a los datos de empresas y emprendedores de la ciudad de Valladolid que han participado en el proyecto a lo largo de 10 años de su recorrido, desde 2015, en los que se han gestionado las solicitudes de 960 empresas, de las que se han traspasado 390 negocios.

El proceso, han asegurado, ha supuesto el mantenimiento de 910 puestos de trabajo. A lo largo de esta década se ha mantenido un porcentaje anual del 40 por ciento de empresas traspasadas entre el total gestionado Talento y emprendimiento local.

Los buenos resultados de esta iniciativa, destacan las mismas fuentes, "redundan en crecimiento económico y creación de empleo en el ámbito local".