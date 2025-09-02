CEOE CyL advierte de la desaceleración en la creación de empleo y reclama un entorno favorable a la empresa

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La patronal de Castilla y León ha advertido de la desaceleración en la creación de empleo en la Comunidad, pese a coincidir con la temporada estival y las actividades vinculadas al sector turístico, y de la incertidumbre económica tanto a nivel nacional como internacional por lo que ha vuelto a reclamar un entorno favorable a la empresa que incentive su desarrollo y competitividad "como única vía eficaz para impulsar el empleo estable y el progreso económico de Castilla y León".

CEOE Castilla y León ha hecho hincapié en el papel esencial del sector privado como principal motor de generación de empleo y riqueza en la Comunidad. "Las empresas, a pesar de las dificultades derivadas del incremento de los costes energéticos, regulatorios y laborales, así como de la incertidumbre geopolítica y económica, continúan realizando un importante esfuerzo para mantener su actividad y contribuir al dinamismo del mercado laboral", ha reivindicado la patronal.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, CEOE Castilla y León ha recordado las últimas reformas legislativas aprobadas para pedir que cualquier modificación del marco normativo que afecte a la estructura económica o laboral del país se aborde "con responsabilidad, visión de futuro y, sobre todo, con el consenso de los agentes sociales en el marco del Diálogo Social".

CEOE ha pedido también se las reformas sean ambiciosas, coherentes y orientadas a incrementar la flexibilidad del mercado laboral y la competitividad del tejido productivo, "aspectos que históricamente han demostrado ser fundamentales para garantizar la estabilidad económica, la sostenibilidad del crecimiento y la creación de empleo de calidad", ha defendido.

Finalmente, ha insistido en que la política económica debe estar orientada a generar un clima de confianza y estabilidad que incentive la actividad empresarial.