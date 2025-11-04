CEOE CyL considera que la inestabilidad regulatoria y los costes empresariales frenan la creación de empleo

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León consideran que las cifras del paro de octubre que se han conocido este lunes "constatan que las empresas siguen enfrentándose a importantes desafíos" y considera que "la inestabilidad regulatoria, junto a los costes empresariales", frena su crecimiento y la creación de empleo.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo de Castilla y León subió en 2.545 personas en octubre y ha vuelto a superar la barrera de los 100.000 desempleados.

Para la patronal, "es fundamental establecer un entorno de certidumbre y seguridad jurídica que impulse la inversión y con ella la generación de puestos de trabajo" por lo que ha abogado por fomentar un clima de confianza "que favorezca las inversiones" y por aplicar medidas de apoyo a las empresas "como generadoras de empleo".

CEOE Castilla y León ha reiterado su compromiso con el crecimiento económico del territorio y seguirá colaborando con las administraciones para articular políticas que favorezcan la creación de empleo estable y de calidad.