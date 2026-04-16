CEOE CyL ve una oportunidad el proceso de regularización, aunque se ha desaprovechado y hecho de manera poco correcta

Archivo - El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio. - CEOE CASTILLA Y LEÓN - Archivo
VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha asegurado que la patronal ve una "oportunidad" el proceso extraordinario de regularización de migrantes pero considera que se ha "desaprovechado" y hecho de manera "poco correcta".
Aparicio, en el marco de una jornada en Valladolid sobre contratación en el sector de la defensa, se ha referido así al proceso extraordinario aprobado por el Gobierno, cuya tramitación electrónica se abre este jueves y presencial el día 20.
El presidente de la patronal castellanoleonesa, en línea con la nacional, ha señalado que es "una oportunidad para poder hacer las cosas bien" pero se ha desaprovechado porque no se ha llevado al Congreso, donde considera que se tenía que debatir y se tenía que llegar a un acuerdo.
Además, ha criticado que no se haya contado con los empresarios para poder "ordenar" todos los referido a los puestos de trabajo a los cuales pueden ir destinadas estas personas. "Creo que por un lado bien, pero por otro lado se ha actuado de una manera poco correcta", ha añadido.