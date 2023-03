CEOE llama a potenciar las carreras STEM para fomentar la presencia de las mujeres en las empresas

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz de CEOECyL, Ángela de Miguel, ha llamado a potenciar las carreras STEM, disciplinas relacionadas con los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, como una fórmula para que las mujeres ganen presencia en las empresas, en general, y en los puestos directivos, en particular, y ha hecho especial hincapié en la importancia de la "corresponsabilidad" y en la necesidad de sensibilizar a la sociedad para que avance en estos dos asuntos.

"El problema las empresas lo heredamos de la sociedad, que viene de la parte de la formación. No es que las empresas no quieran tener mujeres. Es más, las empresas quieren tener mujeres en los equipos de dirección, quieren tener a mujeres en todos los puestos de trabajo con formaciones técnicas, con formaciones STEM", ha explicado De Miguel que ha lamentado el "importante déficit" de vocaciones de estudios técnicos o científicos entre las mujeres, un "problema" que ha hecho extensivo también a la formación profesional.

"La empresa quiere contratar mujeres, el problema es que no hay mujeres que hayan elegido esta formación técnica, con lo cual hay un 'gap', pero no porque la empresa no quiera o haya que trabajar con la empresa", ha argumentado la vicepresidenta de la patronal que ha pedido trabajar con las jóvenes para que vean "todas las oportunidades de empleo que pueden tener sin ningún tipo de problema" y para que conozcan el trabajo en sectores que culturalmente se ven como algo más propio de los hombres pero para los que no hay "ninguna dificultad".

De Miguel ha descartado "prejuicios" por parte de los empresarios para contratar a mujeres directivas, cuya presencia actual ha cifrado en un 36 por ciento en España, frente al 5 por ciento de hace años, y ha constatado que hay "muchísimas ofertas de empleo" para mujeres que no se cubren "porque no hay candidatas".

"La realidad es que no hay mujeres para poderlas contratar", ha aseverado en un llamamiento a las familias y a la sociedad para que apuesten por los estudios técnicos, científicos o matemáticos. "Las empresas necesitamos mujeres en las profesiones STEM, las empresas están deseando contratar a mujeres con esta formación", se ha reafirmado para significar la importancia de poder contar con "equipos diversos" porque dan una visión 360º en una perspectiva "más enriquecedora".

Entre las características de contar con mujeres en equipos de dirección, ha explicado a modo de ejemplo que hay un 18 por ciento de mejor clima laboral, que mejoran la parte reputacional de la empresa y que aumentan la productividad y los resultados económicos en un 20 por ciento. "Al final, incluir estas visiones las globales hace que se introduzcan determinados elementos dentro de la empresa, que lo único que hace es enriquecer", ha defendido.

"SER MUJER NO TE IMPIDE LLEGAR".

Así se ha pronunciado De Miguel en una entrevista con Europa Press con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, y que CEOE visibilizará con una nueva campaña de sensibilización a través de un vídeo que pone el foco en la presencia de mujeres en ámbitos tradicionalmente copados por los hombres para motivar a las nuevas generaciones en la elección de estos y otros ámbitos profesionales. "El hecho de ser mujer no te impide llegar".

Asimismo, CEOE Castilla y León organizará un acto el 15 de marzo dentro del proyecto 'Mujeres que lideran' que contará con la presencia de María Helena Antolín, vicepresidenta del Grupo Antolín y nueva vicepresidenta de la patronal española, a la que ha reivindicado como "una empresaria referente" y como "un grandísimo ejemplo" de una mujer que ha llegado a estar al frente "de una de las grandes empresas" del sector de la automoción, tradicionalmente identificado con el mundo masculino.

El objetivo de la jornada, que tendrá lugar en Valladolid, es "visibilizar el mapa de poder" de las mujeres en el mundo de la empresa en Castilla y León, donde "hay muchas y muy valiosas" aunque "muchas veces no se ven", ha admitido a renglón seguido, y que las generaciones más jóvenes vean "que es perfectamente posible".

"Que vean que hay muchas mujeres al frente de empresas muy importantes y que no hay obstáculos para llegar, que se puede llegar perfectamente, con las dificultades que tiene llegar a un puesto de estas características, siendo hombre o siendo mujer, para cualquier persona es realmente complicado llegar", ha aseverado De Miguel que no ve diferencias entre Castilla y León y otros territorios en el acceso de la mujer al liderazgo empresarial por una capacidad de formación que se ha traducido en "un talento femenino extraordinario".

La vicepresidenta y portavoz de CEOE Castilla y León ha destacado también el "muchísimo éxito" y la "buena acogida" del programa 'LiDeraMos', que ha llegado a la cuarta edición de un proyecto que fomenta la formación, el 'networking' o creación de contactos y una "amplia red de apoyo" para las mujeres que llegan a dirección.

Ángela de Miguel ha descartado que haya un 'techo de cristal' como tal, pero ha puesto el foco en "determinadas profesiones" y en sectores "más masculinizados" a los que las mujeres no acceden desde esa formación científica o técnica que pide fomentar, y ha defendido el valor de las "recomendaciones" y de las "políticas positivas que incentivan" frente a cuotas impuestas, coercitivas y sancionadoras que "hasta pueden retrasar políticas en igualdad".

Visibilidad, apoyo y formación desde Primaria, ha resumido De Miguel que ha reconocido la "importancia" de poder contar con la colaboración de la Dirección de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que gestiona el PP en el Gobierno de coalición con Vox. "Desde siempre han creído en la importancia de trabajar y potenciar y ayudar desde una manera absolutamente positiva y de refuerzo que las mujeres puedan acceder a puestos de dirección", ha significado De Miguel que ha destacado la "relación estupenda" y el "diálogo fluido" de CEOE con el departamento que dirige Isabel Blanco con el que trabajan "muy bien" y cada vez "con más proyectos".

Preguntada por el fomento de los planes de igualdad que tienen que implementar las empresas de más de 50 empleados, ha recordado que CEOE Castilla y León creó en diciembre la Comisión de Igualdad para analizar las necesidades y divulgar las obligaciones legales de las empresas, desde el convencimiento, ha aclarado, de que lo importante es "la igualdad real, no la formal -o impositiva-", ya que mejora el clima laboral, la competitividad y la retención del talento, "un montón de ventajas" para las empresas.

En este punto, ha asegurado que las empresas han hecho una labor que "va por delante del trabajo" que ha hecho la sociedad en materia de igualdad, y ha argumentado que España está entre los cinco países mejor posicionados del mundo en los rankings de techo de cristal o de brecha salarial y en el 11 ó 14 en cuestiones más generales o de igualdad, lo que supone que "no está todo el trabajo hecho" y que hay "mucho trabajo por hacer" para llegar a cifras igualitarias.

"El mayor valor que tiene en la empresa son las personas que trabajan en ella, si mejoramos la calidad de vida de las personas, estamos mejorando la empresa", ha concluido De Miguel que ha avalado también las políticas de flexibilidad y de conciliación desde la particularidad de cada empresa, junto a la corresponsabilidad para la que a vuelto a hacer un llamamiento a la evolución de la sociedad en esta materia.

"La empresa quiere medidas de igualdad, pero a veces se encuentra con determinados frenos que la propia sociedad te puede poner, con lo cual necesitamos también que la sociedad, con medidas de corresponsabilidad y con un cambio cultural en la línea de la de corresponsabilidad, vaya a la par de la empresa, porque la empresa ha ido un poco por delante de la sociedad", ha concluido.