CEOE Palencia otorga el X Premio Trayectoria Empresarial a Construcciones Lesmes por sus cuatro décadas de trabajo

PALENCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEOE Empresas de Palencia ha acordado entregar el X Premio Trayectoria Empresarial a la empresa Construcciones Lesmes S.L. por "sus más de cuatro décadas de trabajo, crecimiento y contribución al desarrollo económico de la provincia".

El presidente de CEOE Empresas de Palencia, José Ignacio Carrasco, ha señalado durante la presentación del premio, que Construcciones Lesmes recibe este reconocimiento por "su importante trayectoria y por la capacidad que ha demostrado para adaptarse a la situación actual del sector".

La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en un acto que "celebrará la trayectoria de esta empresa familiar que se ha convertido en un referente del sector de la construcción en Palencia en las últimas cuatro décadas gracias a la diversificación", ha subrayado Elena Lesmes, representante de la empresa.

El X Premio Trayectoria Empresarial de CEOE Palencia reconoce la capacidad de adaptación y crecimiento, y el papel como ejemplo de empresa familiar exitosa que ha sabido evolucionar y consolidarse en un sector tan competitivo como el de la construcción, según ha informado la Confederación en un comunicado recogido por Europa Press.