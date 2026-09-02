CEOE ve un estancamiento en el mercado laboral y pide seguridad jurídica, moderación fiscal y flexibilidad laboral

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CEOE en Castilla y León ha alertado este miércoles del freno en la evolución del mercado laboral que ve estancado y ha reclamado un cambio de rumbo junto a seguridad jurídica, moderación fiscal y flexibilidad laboral para favorecer la contratación y reducir la dependencia de la estacionalidad.

Esta es la principal conclusión de la patronal de Castilla y León tras analizar los datos del paro correspondientes al mes de agosto cuando el desempleo creció en 2.010 respecto al mes anterior y en 144 respecto al mismo mes de 2025, lo que evidencia "una progresiva desaceleración en la creación de puestos de trabajo a pesar del tradicional impulso estival vinculado al turismo y los servicios".

A esto se une que la afiliación a la Seguridad Social cayó un 0,30 por ciento respecto a julio hasta los 1.019.088 cotizantes.

CEOE Castilla y León ha defendido que la prioridad estratégica pasa por la creación de un ecosistema regulatorio "que favorezca, y no obstaculice, el desarrollo empresarial" por lo que ha instado a frenar propuestas legislativas que comprometan la competitividad mediante mayores costes o restricciones contractuales, dado que las pymes y los autónomos, "motores esenciales del empleo regional, carecen hoy de margen para asumir más cargas regulatorias".

Por último, la organización empresarial ha apostado por un Diálogo Social constructivo en el que las reformas laborales se orienten decididamente hacia la flexibilidad y la adaptación a las singularidades territoriales. "El objetivo pasa, ineludiblemente, por consolidar la seguridad jurídica, moderar la fiscalidad y facilitar la planificación a largo plazo, factores clave para reducir la dependencia de la estacionalidad y generar empleo de calidad", ha concluido CEOE Castilla y León.