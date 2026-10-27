CEOECyL destaca la fortaleza del tejido empresarial y defiende el Diálogo Social como instrumento de desarrollo

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León ha destacado la "fortaleza y la capacidad" del tejido empresarial de la Comunidad "para seguir generando empleo", tras conocerse este martes los datos de la EPA del tercer trimestre, que refleja que en el paro bajó en 7.200 personas, al tiempo que ha defendido la necesidad de "preservar el Diálogo Social" como instrumento de desarrollo económico y laboral.

No obstante, la patronal castellanoyleonesa ha advertido de que la "incertidumbre política" derivada del adelanto electoral "no debe comprometer la confianza empresarial ni paralizar decisiones de inversión y contratación.

Por ello, CEOE Castilla y León reclama "estabilidad institucional, seguridad jurídica" y políticas económicas que favorezcan la competitividad y el crecimiento de las empresas.

Asimismo, la patronal considera fundamental que el proyecto de Presupuestos para 2027 de la Junta, que crece un 13,11 por ciento hasta los 16.471,94 millones de euros, se traduzca en un mayor impulso a la actividad productiva y al empleo, al tiempo que insiste en la necesidad de preservar el Diálogo Social "como instrumento esencial para el desarrollo económico y laboral de Castilla y León".