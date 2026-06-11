CEOECyL espera colaboración del nuevo Gobierno, un impulso del Diálogo Social y solucionar problemas como el absentismo

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de CEOE Castilla y León, Carlos Magdaleno, ha señalado la importancia de que "se pongan las cosas en marcha" con la composición del Gobierno autonómico después del paréntesis electoral y ha expresado el deseo de sentarse para impulsar el Diálogo Social y abordar los problemas que tienen los empresarios, entre los que ha destacado el absentismo laboral.

Magdaleno, quien ha asistido en las Cortes de Castilla y León a la toma de posesión como presidente del nuevo Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que lo más importante es que se pongan las cosas "en marcha" porque los "parones" electorales son "complicados" y hay "mucho trabajo que hacer".

En este sentido, ha asegurado que lo que "desea ya" la patronal es sentarse "tranquilamente" a ver si se "impulsa" el Diálogo Social. "Es uno de los mayores retos y que es una de las mayores soluciones para los problemas que tenemos", ha afirmado Magdaleno.

El vicepresidente de la patronal castellano y leonesa ha pedido colaboración al nuevo equipo de Gobierno, cuya composición se conocerá en los próximos días.

"Si alguien no va a ayudar, que no nos perjudique, pero yo espero sinceramente que el nuevo equipo colabore con nosotros y que consigamos buscar soluciones a muchos de los problemas que tenemos los empresarios", ha insistido.

Entre estos problemas ha señalado como uno de los mayores problemas el absentismo, pero considera que otro que no se debe olvidar es el Diálogo Social "porque toca todo lo demás" y, "si no hay acuerdo entre las partes económicas y sociales de la población" se tendría "el primer problema serio antes de empezar".