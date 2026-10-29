CEOECyL reconoce a Bañez como una "figura fundamental" en la modernización de la patronal y su Fundación

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León ha manifestado su "profunda tristeza" por el fallecimiento de Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), al tiempo que ha reconocido que la exministra fue "una figura fundamental en la marcha y modernización" de la patronal y de su Fundación desde su incorporación en 2020.

"A lo largo de este tiempo hemos coincidido en iniciativas que reflejan una forma de entender el compromiso empresarial: impulsar el empleo, abrir oportunidades a quienes más lo necesitan y acercar el mundo de la empresa a la sociedad", han asegurado desde CEOE Castilla y León, quien ha destacado el "liderazgo, compromiso social y visión estratégica" de Bañez, quien "deja una huella imborrable".

Asimismo, han dubrayado no sólo la trayectoria profesional de Fátima Báñez sino también "su calidad humana, su cercanía y su firme compromiso con los valores que han guiado su vida y su actividad profesional".

La Junta Directiva de CEOE Castilla y León ha trasladar manifestado su cariño a la familia, amigos y compañeros de la Fundación CEOE.

Asimismo, han trasladado su"más sentido pésame" a las familias y seres queridos de todas las víctimas del accidente ferroviario, así como el apoyo a las personas heridas y el deseo de su pronta recuperación.

Igualmente, CEOE Castilla y León reconoce y agradece el trabajo desplegado por los servicios de Emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal sanitario.