Cerca de 120 policías nacionales y guardias civiles velarán por la seguridad de La Vuelta a su paso por Salamanca

SALAMANCA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 120 policías nacionales y guardias civiles darán cobertura este viernes a todo el evento de La Vuelta Ciclista a España en un dispositivo conjunto que tratará de garantizar la seguridad de ciclistas y organizadores de la prueba deportiva, cuya meta se encontrará en Guijuelo.

La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, ha asegurado que, "ante las polémicas surgidas sobre concentraciones a lo largo del recorrido se ha desarrollado un dispositivo de seguridad proporcionado, reforzado y coordinado también entre fuerzas y cuerpos de seguridad y las policías locales de las dos localidades que atraviesa y que tienen estos efectivos, Salamanca y Guijuelo".

Además, en el trayecto sobre la ciudad de Salamanca, la Policía Nacional garantizará la seguridad de todos los ciclistas y de todas las personas que forman parte e la organización, además de la de los visitantes que quieran disfrutar de la Vuelta Ciclista, ha señalado López.

La Policía cuenta "con distintos distintas unidades tanto de Salamanca como venidas desde otras partes y lo mismo ocurre con la Guardia Civil de Salamanca que establece un dispositivo de seguridad y además especialmente reforzado en la parte del Subsector de Tráfico", ha añadido la subdelegada.

Rosa López ha trasladado además la intención de la Subdelegación de Gobierno de respetar y facilitar "el derecho a la protesta pacífica de todos los ciudadanos, siempre dentro de la seguridad tanto del público, como de los corredores y de los propios manifestantes".

La Vuelta Ciclista a España discurrirá por la provincia de Salamanca este 12 de septiembre. La décimo novena etapa de la 80ª edición de la Vuelta 2025 tendrá inicio en la localidad de Rueda (Valladolid) y finalizará en la localidad salmantina de Guijuelo.

En la finalización de la etapa, la Guardia Civil acercará su labor a la población, mediante la instalación de un stand institucional, con una exposición de medios y material específico de las distintas unidades del Cuerpo, en el seno del 'Parque Vuelta', espacio establecido por la organización ubicado en la plaza Mayor de Guijuelo, con entrada libre para todos los asistentes, en horario de 16.30 a 20.30 horas.