Cerca de 1.200 personas participan en la IX Carrera y Marcha Contra la Violencia de Género de Salamanca

Cerca de 1.200 personas participan en la novena Carrera y Marcha Contra la Violencia de Género de Salamanca - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.200 personas han participado este domingo, 8 de noviembre, en la novena edición de la Carrera y Marcha Contra la Violencia de Género, que ha contado con una carrera competitiva de 10 kilómetros, incluida en el Calendario Autonómico como del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Salamanca, y una marcha participativa y lúdica.

La actividad se ha desarrollado en la plaza Mayor de la capital salmantina y ha contado con una programación paralela gratuita destinada, principalmente, a niños y adolescentes, con actividades como Atletismo Divertido, con desfile incluido con antorcha olímpica que ha dado inicio a la Olimpiada Infantil, y animación, con el objetivo de facilitar la participación a las familias.

Esta actividad forma parte de la programación del Ayuntamiento de Salamanca para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre para difundir y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de trabajar para prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, según ha subrayado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Ese día, a las 18.30 horas, en la Plaza Mayor se dará lectura a un manifiesto por representantes de asociaciones de mujeres de Salamanca, mientras que el alumnado del Máster Universitario de Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca procederá a la lectura del Decálogo contra la Violencia de Género.

Posteriormente, a las 19.30 horas el Teatro Liceo acogerá el espectáculo 'Al son' de Sara Cano Compañía de Danza, Premio Max 2020 a la Mejor Coreografía y primer premio de coreografía del Certamen de Danza Española y Flamenco en 2014, 2018 y 2020.