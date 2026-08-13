Cerca de 138.000 personas disfrutaron del eclipse en los puntos de observación de CyL, según Delegación del Gobierno

Un grupo de personas durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). - Gabriel Luengas/EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha cifrado en alrededor de 138.000 los asistentes a los puntos de observación organizados en los que se observó el eclipse solar total, más de 68.000 en demarcación de la Guardia Civil y más de 69.000 en la de Policia Nacional, un primer cálculo "aproximado" debido a la "dificultad de calcular asistentes en un evento caracterizado por la dispersión de las personas que lo disfrutaron".

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha mantenido este jueves, 13 de agosto, una reunión de valoración del dispositivo desplegado por Guardia Civil, Policía Nacional, Dirección General de Tráfico (DGT) y Protección Civil el miércoles, día 12.

El balance ha sido "positivo" debido a que no se registraron incidencias destacables en Castilla y León a pesar de la gran afluencia de población de otras comunidades y otros países. "Afortunadamente no hubo ningún incidente que resaltar, la población ha respetado las normas y la jornada se desarrolló con normalidad y tranquilidad", ha señalado Sen al respecto, según un comunicado de la Delegación recogido por Europa Press.

Así, ha agradecido a la ciudadanía "el comportamiento cívico" que mantuvieron durante el desarrollo de este evento en todos los puntos de observación, así como en las carreteras donde no se registró ningún accidente relacionado con desplazamientos por el eclipse.

El delegado del Gobierno también ha mostrado su gratitud por el trabajo y la disposición a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, DGT, las Unidades de Protección Civil y a todos los organismos del Estado implicados en el dispositivo de seguridad del eclipse solar del 12 de agosto.

Durante la reunión se ha puesto de manifiesto la "eficacia" del dispositivo debido a la "ausencia de incidencias de gravedad" pese a la gran afluencia de público, que ha hecho, en general, un buen "uso de las gafas" sin que haya notificación de daños oculares de gravedad hasta el momento.

TRÁFICO

La gran parte de incidencias relacionadas en relación con el fenómeno fueron caídas y pequeñas torceduras de tobillo. Tampoco se registraron afecciones graves al tráfico circulatorio, que sí experimentó un aumento del 8 por ciento del paso de vehículos por vías de alta capacidad respecto al miércoles anterior, valor que no se aleja del tráfico normal durante el período estival.

Todo esto permitió que las vías de alta capacidad no estuvieran congestionadas y apenas hubo momentos de tráfico lento. Además, se recibieron 6 incidencias por vehículos averiados no relacionados con el eclipse.