Cerca de 150 ejemplares se reunirán el fin de semana en las Exposiciones Internacionales Felinas en Ávila

Archivo - Una gata doméstica. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ÁVILA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 150 ejemplares de diferentes razas y procedencias se darán cita este fin de semana, los días 3 y 4 de octubre, en Ávila en las 198ª - 199ª Exposiciones Internacionales Felinas, que se celebrarán en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte.

Organizada por la Asociación Felina Española, en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila, esta cita reunirá a amantes del mundo felino y criadores no sólo de España sino también de otros países cercanos.

La muestra, que supondrá el inicio de la nueva temporada de exposiciones felinas, convertirá Ávila en uno de los primeros puntos de encuentro del calendario de criadores, expositores y aficionados, que podrán contemplar ejemplares pertenecientes a las cuatro categorías felinas que agrupan las diferentes razas según sus características y tipo de pelo, además de contar con una categoría específica para gatos de casa.

En la exposición de Ávila, además, se podrá ver una importante presencia de jóvenes y nuevos ejemplares que comienzan su trayectoria en competición, junto a gatos adultos que ya cuentan con experiencia en este tipo de actividades, según ha detallado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Para muchos de ellos, la capital abulense será una de las primeras oportunidades de la temporada para conseguir las calificaciones necesarias para continuar su camino hacia otras citas internacionales.

Las 198ª - 199ª Exposiciones Internacionales Felinas contarán, asimismo, con un jurado internacional, integrado por jueces de Italia, Alemania y Dinamarca, que valorarán cada ejemplar de acuerdo con el estándar de su raza.

Los ejemplares que destaquen podrán ser seleccionados para el Best in Show, uno de los momentos más esperados de la exposición, en el que los mejores gatos de cada categoría competirán por los máximos reconocimientos del fin de semana.

Asimismo, una de las actividades especialmente pensadas para acercar este mundo al público será la presentación de las diferentes razas presentes en la exposición, que correrá a cargo de sus propios criadores.

Ellos serán los encargados de explicar las características, particularidades y curiosidades de cada raza, para ofrecer a los visitantes la oportunidad de conocer de primera mano qué diferencia a cada una de ellas y cómo es su crianza y cuidado.

La entrada a la actividad será gratuita para mayores de 65 años y menores hasta doce años que vayan acompañados por un adulto. Para el público general, la entrada tendrá un precio de tres euros.