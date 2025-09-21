Cerca de 1.500 personas asisten al Primer Festival de Música Clásica 'Milla de Oro del Vino' de la Diputación de Vallado - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.500 personas han disfrutado durante este fin de semana de la primera edición del Festival de Música Clásica Milla de Oro del Vino, una iniciativa que busca fusionar dos de los grandes pilares de la provincia: la cultura y el vino.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha destacado que este Primer Festival de Música Clásica Milla de Oro del Vino es "mucho más que estos dos maravillosos conciertos", es una "declaración de intenciones".

"Es nuestra forma de decir que, en la provincia de Valladolid, y en concreto en nuestra Milla de Oro del Vino, hay una apuesta firme por la cultura, por la calidad y por experiencias turísticas de primer nivel", ha expresado el líder provincial.

El festival se ha celebrado en la iglesia de San Juan Bautista, en Pesquera de Duero, un templo que con su imponente arquitectura y su acústica inigualable se ha convertido en el lugar perfecto para acoger la emoción y el talento de la música clásica.

El festival arrancó el sábado con un concierto a tres voces protagonizado por la soprano Ainhoa Arteta, la soprano Montserrat Martí y el barítono Luis Santana.

Estos reconocidos artistas ofrecieron una interpretación sublime, que emocionó e hizo vibrar a todos los asistentes. Este domingo ha sido el turno del pianista vallisoletano Diego Fernández Magdaleno, quien ha cautivado al público con su maestría y talento en el piano. Una figura destacada en el panorama musical y que muestra el apoyo de la institución provincial al talento local.

Además, para enriquecer aún más la experiencia se ha contado con la participación de las bodegas del municipio que han realizado jornadas de puertas abiertas y diferentes actividades, así como diversas propuestas enoturísticas.