Cerca de 2.000 alumnos pasan al año por el parque municipal de Educación Vial de Ávila

ÁVILA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parque municipal de Educación Vial, por el que pasan cerca de 2.000 alumnos al año, ha entregado hoy los premios a los mejores alumnos y centros educativos que han participado en el XVIII Concurso de Educación Vial.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, acompañado por miembros de la Corporación municipal, de Policía Local y Protección Civil, de la Dirección Provincial de Educación y de la Jefatura Provincial de Tráfico, entre otros, ha entregado los premios a los escolares ganadores de un certamen que ha contado con la participación, en esta jornada, de cerca de medio centenar de alumnos de una veintena de colegios, mientras que, en el conjunto del certamen, se ha contado con dos representantes de cada uno de los centros participantes, acercándose la cifra a los 150 alumnos.

Entre ellos, el primer premio (trofeo, bicicleta y casco de protección de regalo) ha sido para Nayel Fernández Cárdenas, del CRA Los Fresnos; el segundo premio (trofeo, bicicleta y casco de protección de regalo), para Mónica Encinar de Marcos, del IES Isabel de Castilla; y el tercero (trofeo, bicicleta y casco de protección de regalo), para Eneko Leonor García, del CEIP Santa Ana, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Igualmente, se ha entregado un trofeo y un vale por importe de 50 euros en material escolar al colegio de Educación Especial Príncipe Don Juan, por su especial participación y colaboración, y también se ha entregado un vale por importe de 50 euros en material escolar y un trofeo al colegio ganador de esta edición, que ha sido el CRA Los Fresnos.

Además, todos los alumnos, de tercer curso de Educación Infantil, sexto de Educación Primaria y primero de ESO, han recibido un diploma y un obsequio, en recuerdo de su participación, y también se ha agradecido especialmente el trabajo realizado por Margarita Martín, agente de Policía Local de Ávila, que ha estado al frente del Parque de Educación Vial hasta ahora, por su próxima jubilación, a la vez que se ha dado la bienvenida a Francisco García Sánchez, que será el agente que se encargará de la formación y cursos en el parque.

El regidor abulense ha destacado los 25 años que este curso ha cumplido el Parque Municipal de Educación Vial, por el que pasan más de 2.000 escolares a lo largo de todo el curso académico.

En recuerdo de este aniversario, se va a colocar una placa en el parque, que abrió sus puertas en 1967 y que, en su segunda etapa, reabrió en 2001.

En estas instalaciones, se ofrecen nociones y normas de comportamiento tanto como peatones como futuros conductores, ha destacado Sánchez Cabrera, quien también ha agradecido la colaboración de entidades y empresas con los trofeos y regalos para los participantes.