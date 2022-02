Cerca de 240 palistas se darán cita en el Campeonato Provincial de Invierno de Piragüismo en Torquemada (Palencia)

PALENCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 240 palistas de 31 clubes, incluidos los cinco de la provincia, se congregarán en el Campeonato Provincial de Invierno de Piragüismo que se celebrará este domingo en la localidad palentina de Torquemada.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada del diputado de Deportes, Francisco Pérez, ha presentado este martes junto al alcalde de Torquemada, Jorge Domingo Martínez, y el delegado provincial de Piragüismo, Fernando Delgado, el citado evento deportivo en el que participarán palistas de toda la Comunidad.

Entre los 31 clubes que participarán se encuentran los cinco palentinos, concretamente el C.D. Fuentes Carrionas y C.D. Delfines del Carrión, de Velilla del Río Carrión; C.D. Piragüismo Los Águilas, de Aguilar de Campoo; C.D. Tritones del Pisuerga, de Alar del Rey; y C.D. Palentino, de Palencia.

Esta competición es puntuable para la Copa de Castilla y León de pista, así como de Asturias, Cantabria y Madrid.

Organizado por la Delegación Provincial de Piragüismo, el Ayuntamiento de Torquemada y el Club Palentino de Piragüismo, el campeonato dará comienzo a las 10.30 horas, con el K1 de mujeres y hombres infantil y alevín.

A las 11.00 será el turno del K1 de mujeres, sénior, sub 23, júnior y cadete, mientras que a las 11.05 les tocará al C1 de hombres y mujeres sénior, sub 23, júnior y cadete. Ya a las 11.45 competirán los hombres júnior y cadete, en K-1 y a las 12.30 horas los veteranos, sénior y sub 23, en K-1.

Los palistas alevines e infantiles recorrerán 3.000 metros, dando 3 vueltas a un circuito de 1.000 metros, mientras que el resto de piragüistas, desde cadetes hasta veteranos de más de 50 años, recorrerán un total de 5.000 metros, dando una vuelta a un circuito de 3.000 metros y dos al de 1.000 metros. Todos los participantes deberán tener licencia nacional actualizada para 2022.

Asimismo, teniendo en cuenta que muchos de los 240 piragüistas que se acercarán a Torquemada el domingo acudirán acompañados por familiares y amigos, se pretende aprovechar este evento para promocionar la comarca, de manera que se espera que puedan conocer y disfrutar del municipio y de sus alrededores.