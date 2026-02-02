Cerca de 300 tractores y 800 personas en la 'tractorada' al pie del Acueducto para defender el campo segoviano y español

Un instante de la llegada de manifestantes al pie del Acuducto - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 tractores y entre 700 y 800 personas han acudido a la 'tractorada' convocada por los sindicatos agrarios Asaja, UCCL y la alianza UPA-Coag, tal como se ha producido durante la pasada semana en el resto de provincias de Castilla y León.

Desde distintos puntos de la provincia han salido a primera hora de la mañana carvanas de tractores que se han reunido en distintos puntos estratégicos para entrar por cuatro zonas a la ciudad de Segovia.

Así, en torno al mediodía han iniciado el descenso hacia la plaza del Acueducto, lugar desde el que los representantes sindicales han expresado el manifiesto en el que se reivindica la protección del campo español y se denuncia la situación de las explotaciones agrícolas y ganaderas tras la reducción de ayudas de la PAC (Política Agraria Comunitaria) y la apertura de importaciones de productos alimentarios de Mercosur (mercado formado por Brasil, Argentina, Urugua y Paraguay) para los que los agricultores españoles denuncian que "entrarán sin las msimas garantías alimentarias y de protección ambiental que se exigen a los productores nacionales", ha expresado el presidente de UCCL de Segovia, César Acebes.

Con Acebes han manifestado las mismas exigencias el presidente de Asaja Segovia, César Monjas, y el de UPA Segovia, Pedro Matarranz, que han animado a sus afiliados a "continuar la defensa del campo segoviano y garantizar la calidad de los alimentos para todos los ciudadanos".

Al producirse una concentración de tractores tan alta, de los 300 asistentes, la Policía Local ha permitido el paso al Azoguejo a 200 vehículos, desde las 10 de la mañana se han regulado los accesos a la plaza Oriental y se han trasladado las paradas de autobuses urbanos a calles cercanas, con personal de Avanza pendiente de informar de los cambios a los usuarios.

La concentración de profesionales del campo, sus familiares y simpatizantes ha transcurrido sin mayores trastornos que los producidos por la alteración del tráfico, hasta la finalización de la misma, en torno a las 13.30 horas. Aunque la mañana se inició con una fuerte granizada a las 10.00 y una lluvia incesante hasta medio día, el cielo se ha abierto durante el tiempo que los manifestantes han permanecido al pie del Acueducto, lo que ha favorecido la imagen de sus reivindicaciones.