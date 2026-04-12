Cerca de 3.700 corredores iluminan la noche de Valladolid en una edición de récord de Ríos de Luz

Corredores en la XIII edición de la carrera Ríos de Luz en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 3.700 personas han participado en la XIII edición de la 'Carrera Popular Nocturna Ríos de Luz' en Valladolid, que ha inundado el centro histórico de la ciudad este sábado, 11 de abril, a favor de Unicef, Entreculturas y Red Íncola.

Una marea de corredores de todas las edades ha dejado su huella en una cita que ha alcanzado cifras récord en su número de participantes que han recorrido la ciudad con punto de partida y cierre en la Cúpula del Milenio, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

En el plano deportivo, en la categoría masculina, el deportista lagunero Juan Zurro se ha impuesto tras completar los 5,6 kilómetros de recorrido con una marca de 17:43, el más rápido de un podio en el que le han acompañado Javier Gil y Alejandro Calvo.

En féminas la victoria ha sido para la integrante del Triatlón Pisuerga Claudia Mayordomo, que ha dominado la prueba con autoridad parando el cronómetro en menos de 21 minutos, menos tiempo que Olga Arias y Sara Briso- Montiano; segunda y tercera clasificada, respectivamente.

Más allá de los vencedores, el "éxito real" ha sido ver la llegada incesante de cientos de corredores que, independientemente de su marca, han retado al viento de la noche para completar los 5,6 kilómetros de un trazado que cada año "gana en presencia y espectacularidad".

El paso por la plaza Mayor, la casa Mantilla y la Academia de Caballería han sido, por su novedad en el trazado de esta edición, "uno de los grandes atractivos de la noche" en un circuito que ya es una "referencia nacional" por su valor patrimonial y cultural.

En este recorrido se visitan enclaves como Cúpula del Milenio, el puente Isabel La Católica, Convento de San Agustín, Archivo Municipal, Palacio de Fabio Nelli, Palacio Real, San Pablo, Museo Colegio de San Gregorio, la Antigua, Iglesia de Las Angustias, plaza de la Universidad, Colegio Santa Cruz, Catedral, Teatro Calderón o el Patio Herreriano.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y las concejalas de Deportes, Mayte Martínez, y Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez -- vestida de deporte para disfrutar de Ríos de Luz desde dentro-- acompañados por el gerente de la FMD, Santiago Hidalgo, han dado la salida, a las 21.00 horas, a una marea humana que ha tenido que salir en doble turno ante la afluencia de participantes.

Como es tradición, el esfuerzo de los corredores tiene un "impacto directo fuera del asfalto", ya que con la recaudación íntegra de las inscripciones servirá para financiar la labor de Unicef, Entreculturas y Fundación Red Íncola, entidades de las que ha participado un centenar de voluntarios en la logística de la prueba.