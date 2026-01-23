Cerca de 800 camiones se encuentran embolsados en diferentes puntos de Zamora

ZAMORA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 760 camiones se encuentran embolsados en cinco puntos de la provincia de Zamora debido a los efectos que la borrasca Ingrid está provocando a su paso por la provincia.

Unas precipitaciones que provocan que, a estas horas y según informa la Subdelegación del Gobierno, la A-52 se encuentre en nivel amarillo hasta el límite con Galicia en ambos sentidos y que la A-6 y la A-66 se haya restringido a la ciruculación de camiones desde el kilómetro 262, a la altura de Benavente, y dirección también a la comunidad gallega.

En cuanto a los camiones, 250 se encuentran embolsados en el kilómetro 15 de la A-52 en Quintanilla; 50 en el kilómetro 54 de la N-525, en el término municipal de Mombuey; otros 120 camiones en esa misma vía, en el kilómetro 79 a la altura de Puebla de Sanabria: 40 en el kilómetro 72 de la A-6 en La Torre del Valle y 300 en el polígono de Benavente.