Cerca de medio millar de atletas de crossfit se da cita en Ávila del 19 al 21 de junio en 'The GetStrong Championship'

Cerca de medio millar de atletas de crossfit se dan cita en Ávila del 19 al 21 de junio en 'The GetStrong Championship' - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de medio millar de atletas de crossfit se dará cita en Ávila entre el viernes 19 y el domingo 21 de junio, con motivo de la competición 'The GetStrong Championship', la cual se desarrollará entre la plaza de Santa Teresa y el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, junto con los responsables de la empresa abulense GetStrong e impulsores de la iniciativa, Eduardo Jiménez e Iván Guijo, han presentado este viernes la competición que, entre los propios deportistas, equipos técnicos y acompañantes, congregará en la ciudad a unas 1.000 personas, según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El inicio de la prueba se realizará en la plaza de Santa Teresa, donde el viernes 19 de junio, a partir de las 20.00 horas, habrá una exhibición de atletas de élite y diversas actividades para todos los públicos.

En cuanto a la competición en sí, se desarrollará en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte desde las 08.00 horas del sábado 20 de junio, con la participación de atletas nacionales y también internacionales, llegados de países como Reino Unido o Ucrania.

El campeonato contará con equipos mixtos, integrados por tres atletas, dos hombres y una mujer, que deberán someterse a seis pruebas o 'Workouts of the Day' (WOD, entrenamientos del día) de unos 15 minutos cada una y que pondrán a prueba "la fuerza, resistencia y velocidad" de los deportistas.

Las pruebas se desarrollarán para los tres niveles de la competición, los cuales son RX, intermedio y escalado, y, entre ellas, la primera a la que deberán enfrentarse será una carrera, el sábado por la mañana, que llevará a los atletas desde el Lienzo Norte hasta Los Cuatro Postes, así como otras que depararán "sorpresas" a los participantes.