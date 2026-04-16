Cerca de una veintena de medios trabaja en la extinción de un incendio forestal en Vega de Espinareda (León)

LEÓN, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de una veintena de medios trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado en la localidad leonesa de Vega de Espinareda, según datos de la plataforma de la Junta Inforcyl recogidos por Europa Press.

El incendio se ha originado sobre las 14.25 horas de este jueves, 16 de abril, y a las 18.20 horas se encuentran en el lugar cinco agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bulldozer, dos brigadas helitransportadas y seis helicópteros o hidroaviones.

Por el momento se investigan las causas para determinar el origen del incendio.