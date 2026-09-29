Cermi CyL y Educación acuerdan crear una Comisión Mixta para avanzar en las demandas del sector de la discapacidad

Cermi CyL y Educación acuerdan crear una Comisión Mixta para avanzar en demandas educativas de personas con discapacidad - CERMI CYL

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León (Cermi CyL) y la Consejería de Educación han acordado crear una Comisión Mixta de trabajo para abordar las demandas del sector de la discapacidad en materia educativa durante la legislatura.

El acuerdo se ha alcanzado durante una reunión mantenida este martes por la consejera de Educación, María Pardo, y el director general de Bienestar Educativo, Diego del Pozo de Andrés, con una representación del movimiento de la discapacidad encabezada por su presidente, Francisco J. Sardón, junto con la secretaria de la entidad, Araceli de las Heras; la gerente, Angélica Merino, y otros miembros de la organización.

La creación de la Comisión Mixta se ha planteado como vía de trabajo para abordar conjuntamente las demandas educativas del sector de la discapacidad a lo largo de la legislatura, según ha informado el Cermi en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, se ha acordado comenzar a elaborar un Plan de Inclusión Educativa de Castilla y León, otra de las cuestiones que se han abordado durante la reunión celebrada esta tarde.

Cermi CyL ha trasladado también las principales demandas del sector de la discapacidad de Castilla y León en materia educativa, que se han planteado como punto de partida para comenzar a trabajar con la Consejería durante esta legislatura.