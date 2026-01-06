Cerrada al tráfico una carretera en CyL por la nieve y otras ocho hacen necesario el uso de cadenas

Archivo - Temporal de nieve en CyL. - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de nieve caída en las últimas horas en Castilla y León mantiene cerrada a esta hora una carretera en Salamanca y obliga al uso de cadenas para transitar por otras ocho en esta misma provincia y en las de León, Burgos y Ávila, según informan fuentes de la Dirección General de Tráfico.

En el primero de los casos, la nive mantiene en nivel negro o cerrada la carretera DSA-191, en ambos sentidos, del kilómetro 8 al 10,6, a la altura de la localidad salmantina de Candelario, mientras que en nivel rojo, lo que hace preciso el uso obligatorio de cadena, figuran en esta provincia esta misma carretera, entre el 0 y el 8, y la SA-203, del 8 al 12, en Peña de Francia; en León se encuentran la N-630, del 100 al 87,5, de Villamanín a Arbás del Puerto; la N-625, del 92 al 121, entre Riaño y Oseja de Sajambre, y la N-621, del 65 al 121,65, entre Santa Olaja de la Varga y Llánaves de la Reina; en Burgos, la BU-574, del 9,2 al 11,11, en Haedo de las Pueblas, y la BU-571, del 7,6 al 5, en Río de la Sía; así como en Ávila, en la AV-932, el puerto de montaña de Peñanegra, del kilómetro 4 al 18.