Cerrado el Campo Grande ante la previsión de rachas de viento de hasta 70 kilómetros hora

VALLADOLID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal ha informado de que el Campo Grande permanecerá cerrado durante todo el día debido al aviso amarillo por fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros hora.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aement) ha activado el aviso a las 10.00 horas y finalizará a las 18.00 horas. Por este motivo, y ante el riesgo de caída de árboles o ramas en el interior, se ha procedido a cerrar desde primera hora esta zona verde.