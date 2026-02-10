Cerrado el Campo Grande de Valladolid desde hoy por la previsión de rachas de viento de hasta 70 km/h

Imagen del Campo Grande Valladolid cerrado - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El céntrico Campo Grande de Valladolid estará cerrado al público desde las 12.00 horas de este martes, 10 de febrero, y durante toda la jornada de mañana, miércoles día 11, ante la previsión de rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora.

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento a través de un mensaje publicado en redes sociales del que se hace eco Europa Press en el que avisa de la alerta declarada por la Aemet por "fuertes rachas de viento" durante hoy y mañana.

El Ayuntamiento de Valladolid ha precisado que la reapertura del Campo Grande se realizará "cuando las condiciones meteorológicas lo permitan".