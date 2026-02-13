Cerrado el Campo Grande de Valladolid este viernes por la previsión de fuertes rachas de viento

Imagen de archivo del Campo Grande de Valladolid cerrado - @AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El céntrico Campo Grande de Valladolid estará cerrado al público desde las 12.00 horas de este viernes, 13 de febrero, ante la previsión de fuertes rachas de viento.

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento a través de un mensaje publicado en redes sociales del que se hace eco Europa Press en el que informa del aviso de la Aemet por "condiciones meteorológicas adversas" durante este viernes.

El Ayuntamiento de Valladolid ha precisado que la reapertura del Campo Grande se realizará "cuando las condiciones meteorológicas lo permitan y quede garantizada la seguridad".