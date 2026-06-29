El certamen 'Ávila en tapas' otorga el primer premio a Fandango y su propuesta 'Nuestra esencia'

Premios del certamen 'Ávila en tapas'. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El certamen gastronómico 'Ávila en tapas' ha entregado este lunes el primer premio del jurado profesional a Fandango, por la propuesta 'Nuestra esencia', una base de almidón de patata con clara de huevo, reducción de vino tinto de Cebreros, relleno de solomillo de ternera avileña con emulsión de mostaza antigua, aceite de oliva de Gredos y whisky bourbon.

El concurso, que organiza el Consistorio abulense en colaboración con la Federación Abulense de Hostelería, integrada en CEOE Ávila, ha celebrado este lunes el acto de entrega de los galardones de esta edición, de la que han destacado su "altísima" calidad.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Carlos López, junto con Javier Marfull, secretario de organizaciones de CEOE Ávila, y los integrantes del jurado profesional han participado en el acto.

Así, se ha otorgado el primer premio del jurado profesional a Fandango, por 'Nuestra esencia', una base de almidón de patata con clara de huevo, reducción de vino tinto de Cebreros, relleno de solomillo de ternera avileña con emulsión de mostaza antigua, aceite de oliva de Gredos y whisky bourbon.

También esta tapa se ha llevado las distinciones correspondientes a Sin barreras (la tapa que mejor se adapta a intolerancias) y a Nuestra Tierra (utilización de productos abulenses). La tapa, además, ha estado dedicada a Venezuela, país de origen de Ricardo, chef del establecimiento, que ha querido recordar a las víctimas de los terremotos.

El segundo premio del jurado profesional ha sido para Mangas, por 'Aquello fue como Miel sobre Hojuelas', una hojuela de morcilla con miel y grosellas, entre otros ingredientes, mientras que el tercer premio ha sido para Alvalacán, con mini brioche de chipirón de potera, un chipirón enharinado, frito en aceite de oliva virgen, con mahonesa de piparra y cebolla encurtida.

Por otro lado, este lunes también se ha reconocido la trayectoria del restaurante Mangas con motivo de sus 25 años, en los que ha participado de "forma continuada" en el certamen, que ha ganado en "numerosas ocasiones".

Por su parte, el premio del jurado popular, extraído de las votaciones realizadas durante el certamen a través de la web avilaturismo.com, ha recaído en DVinos 2.0 y su 'Amanecer castellano', una reinterpretación del desayuno tradicional castellano a través de una oreo de aceituna negra con crema de queso de cabra Elvira García, una magdalena de tomate, albahaca fresca y Carne de Ávila y una leche infusionada con huevo frito.

Esta propuesta de DVinos 2.0, además, se ha llevado la distinción a la Innovación, que ha concedido la Comisión de Catas, según ha informado el Ayuntamiento de Ávila en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre los finalistas seleccionados por esta comisión, además, se ha otorgado la distinción 'Otros mundos', que ha sido para El Comienzo, con 'La tentación de Santa Teresa y el dragón', una fusión de cocina tailandesa y china en la que se interpreta el pato en diferentes texturas, con una croqueta fluida de magret de pato confitado y seta shitake coronada con steak tartar aliñado al momento, carpaccio de shitake y reducción cítrica de kumquat sobre base de piel de pato deshidratada.

El jurado profesional ha estado integrado por Eva Garcinuño, profesional de la gastronomía y del marketing y creadora de Gastroactivity; José María Martín Miguélez, graduado en el Basque Culinary Center, fundador de Chacino, investigador en microbiología alimentaria y seleccionado en el año 2024 como uno de los 100 jóvenes talentos de la gastronomía que anualmente selecciona el Basque Culinary Center, y el abulense Florencio Sanchidrián, el más reciente Embajador de la Marca Ávila y mejor cortador de jamón del mundo.

Los premiados se llevan trofeo y diploma y la Federación Abulense de Hostelería, integrada en CEOE Ávila, llevará al ganador, además, al Concurso Regional de Tapas y Pinchos de este año.