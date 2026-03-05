El CES y Cocemfe alertan sobre la brecha laboral que sufren las personas con discapacidad

Enrique Cabero y Jairo Miguel del Río en la presentación de la jornada de 'Mujer, discapacidad, RSC y empleo' en el Consejo Económico y Social de Castilla y León en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) ha advertido de la brecha laboral que afecta a las personas con discapacidad con motivo de la jornada 'Mujer, discapacidad, RSC y empleo' organizada por la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León (Cocemfe).

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, ha destacado la persistencia de "desigualdades" en el acceso al empleo de las personas con discapacidad durante la presentación de un encuentro centrado en el análisis del empleo inclusivo y el "papel de las empresas y las políticas que están recogidas en la Constitución Española tras su última reforma.

Cabero ha subrayado que la celebración de esta jornada en la sede del CES refleja la "relevancia" que la institución concede a esta materia y ha recordado que las organizaciones de personas con discapacidad "forman parte del grupo de enlace del consejo", además de resaltar que este tipo de entidades cuentan con "reconocimiento" en el artículo 49 de la Constitución Española tras su última reforma.

El presidente del CES ha trasladado además su reconocimiento a la trayectoria de colaboración con Cocemfe y ha destacado la importancia del trabajo que la organización "desarrolla en favor del empleo y de la igualdad efectiva" de las personas con discapacidad, ámbito que considera "prioritario" para avanzar hacia una "sociedad más inclusiva".

Durante su intervención, el máximo responsable del CES ha advertido de que el "principal problema" que refleja el mercado laboral es la "diferencia" en la tasa de actividad entre la población general y las personas con discapacidad, ya que, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, la tasa de actividad general en España "se sitúa en el 75,8 por ciento", mientras que entre las personas con discapacidad "alcanza el 35,5 por ciento", según los registros correspondientes al cierre de 2024.

Cabero ha señalado que la "distancia" también se aprecia en la tasa de empleo, que "alcanza el 66,5 por ciento" en el conjunto de la población, "frente al 28,5 por ciento" en el caso de las personas con discapacidad, además de apuntar que la tasa de paro en este colectivo "se sitúa en el 19,7 por ciento, cerca de ocho puntos por encima de la tasa general registrada en el país".

En este sentido, estos indicadores "evidencian" la existencia de una situación de "desventaja estructural" en el acceso al trabajo remunerado, circunstancia que el presidente del CES ha calificado como "una discriminación" que supone un "fracaso social y un desperdicio de talento".

Asimismo, el análisis por género también muestra "diferencias relevantes", ya que "las mujeres representan el 53,56 por ciento" del total del paro registrado en el colectivo, "una brecha que se incrementa cuando se combina con la edad, especialmente en el caso de mujeres con discapacidad mayores de 55 años".

Cabero ha precisado además que el nivel formativo "influye de forma notable" en la situación laboral, con "mayores dificultades" para quienes cuentan con estudios primarios o no acreditados y "mejores indicadores" entre quienes poseen formación universitaria, por lo que ha situado el perfil de mujer con discapacidad mayor de 55 años y con baja cualificación como el "más vulnerable" en el mercado de trabajo.

"DISCRIMINACIÓN HISTÓRICA" Y PÉRDIDA DE TALENTO

En este contexto, ha defendido la necesidad de "reforzar las políticas de formación, la promoción de la igualdad y la intermediación laboral" para corregir diferencias que, según ha afirmado, "no tienen justificación", al tiempo que ha advertido de que "la discriminación histórica ha supuesto la pérdida de talento que podría haber contribuido al desarrollo científico, empresarial o artístico de la sociedad".

Por su parte, el responsable del área de Formación y Empleo de Cocemfe Castilla y León, Jairo Miguel del Río, ha agradecido al CES la posibilidad de celebrar esta jornada en su sede y ha explicado que el encuentro analiza tanto el trabajo que la organización desarrolla con personas con discapacidad como la labor de sensibilización dirigida a las empresas.

Del Río ha señalado que una parte relevante de la actividad de la entidad se centra en "fomentar" la responsabilidad social corporativa e "impulsar" procesos de acercamiento con el tejido empresarial para "favorecer" que las compañías incorporen el "talento" de personas con discapacidad física y orgánica en sus procesos de gestión.

La jornada también incluye la exposición de experiencias empresariales vinculadas al emprendimiento, con la participación de tres iniciativas impulsadas por mujeres con discapacidad que han desarrollado proyectos de autoempleo tras "superar barreras" relacionadas tanto con el "género como con la propia discapacidad".

Según ha manifestado el responsable de Cocemfe, estas experiencias se presentarán en un "espacio de conversación" dentro del encuentro con el objetivo de "mostrar ejemplos de emprendimiento" y visibilizar proyectos que, como así ha apostillado, destacan por su "trayectoria y resultados".