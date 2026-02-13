César de la Fuente y Sergio Boixo, investidos Honoris Causa de la ULE por trayectorias de rigor, excelencia y vocación

César de la Fuente y Sergio Boixo son investidos como doctores Honoris Causa de la Universidad de León (ULE). - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha acogido este viernes el acto de investidura como Doctor Honoris Causa del científico César de la Fuente Núñez, egresado de la Institución académica y doctor catedrático en la Universidad de Pennsylvania (EEUU) y al ingeniero leonés Sergio Boixo Castrillo, director de computación cuántica de Google, por sus "brillantes" trayectorias, marcadas por valores del rigor, la excelencia y la vocación del servicio público.

La rectora de la ULE, Nuria González, ha expresado que ambos son dos referentes internacionales que encarnan la ciencia "que se transforma" y, sobre todo, el conocimiento que "impacta directamente en la vida y en el bienestar de las personas".

Asimismo, ha señalado que el reconocimiento Honoris Causa es la máxima distinción de la Universidad de León y con los actos de investidura de este viernes no solo se reconocen dos trayectorias "muy brillantes", sino que para al Institución universitaria es "una declaración de principios" que representa los valores de una universidad pública que garantizan que el talento "no depende del sitio donde naces ni de la condición de tu familia", sino que se basa en el esfuerzo y en la vocación. "Es una prueba de que desde León y desde la Universidad de León se puede llegar allí donde cada uno se proponga", ha apostillado.

Además, ha subrayado que la trayectoria de Sergio Boixo y César de la Fuente han estado marcadas por el "rigor, la excelencia y la vocación del servicio público".

Sergio Boixo ha expresado su agradecimiento por el reconocimiento y ha incidido en que ser investido Honoris Causa es "el honor más alto que uno puede recibir en el mundo académico". "Estoy obviamente muy contento de estar aquí y es un placer también poder intentar apoyar en la medida de mis posibilidades a la universidad pública, que es la que hace posible efectivamente que un 'guaje' de león pueda acabar liderando un laboratorio de investigación en una gran empresa tecnológica", ha apostillado.

UNIVERSIDAD PÚBLICA, UN PAPEL "FUNDAMENTAL"

Esto es posible, según ha explicado, gracias al hecho de que la universidad pública da a todo el mundo oportunidades y apoya la ciencia básica, algo que considera "fundamental". "Yo creo que la universidad pública, la ciencia y las humanidades siguen teniendo un papel fundamental que jugar en las próximas décadas", ha subrayado.

Por su parte, César de la Fuente ha señalado que regresar a la ULE, donde descubrió "el mundo invisible de las bacterias" o sintetizó su primer medicamento, es algo "muy emotivo" que ha marcado su posterior trayectoria.

Al mismo tiempo, ha confiado en llevar el nombre de la Universidad León "en todo lo alto allá donde vaya" y ha reiterado su agradecimiento "más profundo, de corazón". "Nunca te esperas que te vayan a otorgar un honor de esta magnitud", ha concluido.

CÉSAR DE LA FUENTE

César de la Fuente Núñez (A Coruña, 1986) lidera el 'Machine Biology Group' en la University of Pennsylvania (EEUU), un equipo pionero que combina biología, ingeniería e IA para diseñar nuevos fármacos. Sus investigaciones se centran en el desarrollo de medicamentos capaces de combatir infecciones, algunas de ellas resistentes, con el potencial de salvar millones de vidas en todo el mundo.

Licenciado en Biotecnología por la ULE y doctor en Microbiología e Inmunología por la University of British Columbia (Canadá), ha realizado estancias de investigación y formación en destacados centros como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en EEUU y es autor de casi un centenar de artículos científicos.

En marzo de 2024 fue nombrado Alumni Destacado por la ULE y meses más tarde descubría una placa en su honor que instaló la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales en el Laboratorio Ambiental.

Los resultados de sus investigaciones han recibido numerosas distinciones. En 2019 fue reconocido por el MIT Technology Review como uno de los innovadores más importantes del mundo por "digitalizar la evolución para crear antibióticos mejores" y en 2021 recibió el Premio Princesa de Girona Investigación.

SERGIO BOIXO

Sergio Boixo Castrillo (León, 1973) es una de las figuras más influyentes en el ámbito internacional en el campo de la computación cuántica. Licenciado en Ingeniería Informática en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y con estudios en Filosofía y Matemáticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), obtuvo el doctorado en Física por la University of New Mexico.

Desde 2013 forma parte de Google Quantum AI, donde lidera el grupo de Teoría de Computación Cuántica y ha participado en "hitos" como la demostración de la "ventaja cuántica", capaz de resolver problemas que los ordenadores tradicionales no pueden afrontar.

Mantiene una estrecha vinculación con la ULE, con la que colabora en actividades académicas y de divulgación científica. El pasado mes de mayo impartió en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeronáutica una sesión especializada sobre su experiencia en el campo de la computación cuántica, "clave" para abordar problemas que hoy son imposibles para los ordenadores tradicionales.